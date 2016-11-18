Каждый год в России из мест лишения свободы выходят тысячи мужчин и женщин. Почти каждый освободившийся нуждается в трудоустройстве, социальном обслуживании, медицинской помощи, обеспечении жильем, восстановлении семейных и коммуникативных связей.

Единственный путь не попасть повторно в тюрьму – стать полноправным членом общества. Если этого не удается самому бывшему заключенному, возвратить его в общество – наша общая задача. Согласно статистическим данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю, удельный вес раскрытых преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, от общего числа раскрытых преступлений в нашем регионе на протяжении последних пяти лет остается высоким: 2011 – 44,2%; 2012 – 43,5%; 2013 – 40,1%; 2014 – 52,9%; 2015 – 50,1%. При этом, как видно из статистики, в 2014-2015 годах удельный вес таких преступлений возрос значительно.

Сложившаяся практика ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, не обеспечивает в полной мере реализацию их гражданских прав и интересов.

Как вернуть оступившегося в общество

Процесс адаптации к условиям нормального существования в нормальной социальной среде после лишения свободы – сложная задача, требующая активных волевых усилий лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Человек должен в короткий срок восстановить или приобрести целый ряд навыков. Например, он должен уметь тратить заработанные деньги, обеспечивать себя одеждой, питанием, жильем, активно перемещаться в пределах иногда довольно значительных расстояний и т. д.

К моменту освобождения из мест лишения свободы человек утрачивает социальные связи: семью, трудовой коллектив, жилую площадь, квалификацию. Процесс его возвращения в сферу нормальных общественных отношений возможен лишь через трудовую деятельность. К сожалению, общество, вместо того чтобы позаботиться о тех, кому особенно сложно сориентироваться в непростой нынешней ситуации, зачастую подчеркивает их гражданскую ущербность, подвергает, быть может, еще более жестокому наказанию, демонстрируя уничижительное к ним отношение, способствует, по сути, распространению тунеядства, являющегося почвой для рецидивной преступности.

Анализируя эту проблему, можно подчеркнуть, что в определенной степени общество само способствует рецидиву, не обеспечивая гарантированного трудоустройства, а также и других правовых гарантий и ограничивая в разных социально-бытовых ситуациях лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Невозможность удовлетворить даже самые простые потребности в труде неминуемо толкнет ранее судимого на путь совершения повторных преступлений. А встав на этот путь, он представляет угрозу безопасности каждого члена общества.

Согласно данным соцопроса об отношении к лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 48,4% респондентов воспринимают лиц, освободившихся из мест лишения свободы, спокойно, 24,2% – настороженно, 27,8% ярко выражают неприятие как к потенциальным преступникам. Социальная опасность отбывших уголовное наказание реальна для почти половины опрошенных. Возможность установления с ними родственных связей приемлема только для 8,2%. Основная же масса населения пытается свести всякие контакты до минимума.

Лиц, освободившихся из мест лишения свободы, можно разделить на тех, кто совершил преступление первый раз, и тех, кто уже уверенно идет этой дорогой, совершая повторные преступления.

Вместе с тем следует отметить, что среди обеих категорий есть те, кто встал на путь исправления и желает навсегда покончить со своим криминальным прошлым. Именно им в первую очередь общество должно помочь стать его полноправным членом. Стереотипное мышление исключает вникание в тонкости (скажем, за что и на сколько осужден человек). Был в тюрьме – значит, преступник, во всяком случае, потенциальный. Общественное предубеждение создает у освободившихся, в том числе у совершивших преступление под влиянием разовой слабости, поддавшихся влиянию уличных компаний, острое ощущение своей социальной исключительности и непринятия их обществом, что, естественно, сближает их между собой, заставляет держаться друг друга и вызывает их обратную враждебную реакцию.

Сами ранее судимые, оценивая отношение окружающих, бесспорно, не могут не замечать, что все-таки многие пробуют им помочь: в первую очередь родные (45,9%) и друзья (27,1%), гораздо реже – коллеги по работе и учебе (10%), соседи (6,5%).

Необходимо отметить, что основную массу освобожденных из мест лишения свободы составляют молодые люди. Они проявляют естественное стремление к дружескому общению, к совместному времяпрепровождению и установлению самых разнообразных контактов, в первую очередь со сверстниками, окружающими, с которыми им интересно проводить время. Бытовые трудности, ослабление семейного и внесемейного контроля, конфликтные взаимоотношения в трудовом или учебном коллективе вновь выталкивают их в неформальные группы, имеющие антиобщественную направленность.

Многое, несомненно, зависит и от самого освободившегося из мест лишения свободы. Что необходимо знать каждому из них? Эта памятка поможет сориентироваться, с чего начать.

Памятка освободившемуся из мест лишения свободы

Дорогой друг!

Вы прошли путь исправления, получили свободу, перед вами открылись двери, за которыми вас ждет новая жизнь со своими сложностями и проблемами. Судьба судьбой, но многое, если не главное, будет зависеть именно от вас.

Пошаговые действия:

• с паспортом и справкой, которые вам выдали в исправительной колонии, в трехдневный срок по освобождении необходимо явиться к участковому уполномоченному полиции по месту жительства;

• если паспорт утерян, а в колонии вам его не восстановили, то по освобождении со справкой обращайтесь в орган регистрации по последнему месту регистрации. В течение 2 месяцев (в соответствии с законодательством) вам выдадут новый паспорт.

Перечень документов на получение паспорта: 4 фотографии; личное заявление; копия свидетельства о рождении; копия справки об освобождении; документ, подтверждающий, что вы проживаете на данной территории (если это сельская местность, то это будет выписка из домовой книги; если городская местность, то выписка из домовой книги или копия финансово-лицевого счета);

• прописка, регистрация. Вы регистрируетесь на жилой площади, где проживали до ареста, с согласия всех проживающих там совершеннолетних жильцов.

Если кто-то из совершеннолетних жильцов жилой площади, на которой вы раньше проживали, не согласен вас зарегистрировать, вы можете разделить лицевой счет, и ваша квартира как бы становится коммунальной, вас прописывают не во всю квартиру, а на ту жилую площадь, то есть на ту комнату или в комнаты, где проживает родственник, который согласен вас зарегистрировать. Если согласия нет, вам необходимо обратиться в суд.

Постановлением Конституционного суда от 23 июня 1995 года за осужденными сохраняется право на жилую площадь. То есть то обстоятельство, что вас с жилой площади выписали, что вы на этой жилой площади не зарегистрированы, не означает, что вы утратили право на нее. Это право за вами сохраняется. Вы обращаетесь в суд с заявлением ( «Решением Конституционного суда после моего осуждения за мной сохранилось право на жилую площадь, прошу вас признать за мной право на жилую площадь и обязать паспортные органы зарегистрировать меня на такой-то жилой площади по такому-то адресу»). В случае положительного решения суда вас обязаны зарегистрировать.

При отсутствии жилья вы можете обратиться в жилищные органы с заявлением о постановке на учет. Поскольку вы имеете полное право на проживание в населенном пункте, где проживали до ареста, но у вас нет жилой площади, вас обязаны поставить на учет как нуждающегося в ее получении. Однако очередь на жилье идет крайне медленно. Поэтому это задача на перспективу.

Наиболее вероятный вариант получения жилья – общежитие или иная жилая площадь от того предприятия, на которое вы устроитесь на работу. Сведения о предприятиях, нуждающихся в рабочей силе и располагающих жилой площадью, имеются в центрах занятости.

В крупных городах обычно имеются комнаты в коммунальных квартирах с ограниченными удобствами, которые не пользуются спросом у очередников. Такие комнаты могут быть предоставлены вне очереди, если они имеются и очередники от них отказываются.

Инвалиды и лица престарелого возраста, не способные обеспечить себя либо нуждающиеся в уходе, с их согласия помещаются в дома инвалидов и престарелых (интернаты).

Несовершеннолетние, не имеющие родителей или других родственников, способных обеспечить надзор за ними, помещаются в школы-интернаты или другие детские учреждения либо передаются на попечительство.

Следует иметь в виду, что существовавшие ранее ограничения в прописке (ныне регистрации) в зависимости от числа и характера совершенных преступлений отменены. Возможность регистрации определяется наличием жилья и согласием родственников либо возможностью получения общежития или иного жилого помещения для проживания;

• получение медицинской помощи. Очень часто, когда лица, освободившиеся из мест лишения свободы, нуждаются в медицинской помощи и приходят в больницу, там от них требуют регистрацию по месту жительства, а ее нет.

Как быть в этой ситуации? Дело в том, что оказание медицинской помощи (в поликлинике, в больнице, госпитализация, скорая помощь) не может зависеть от наличия или отсутствия регистрации у человека. Поэтому в случае получения отказа в медицинской помощи вам необходимо написать письменное заявление на имя главного врача поликлиники или больницы о том, что вы в соответствии с Конституцией имеете право на получение медицинской помощи и вам обязаны ее оказать.

Вместе с тем необходимо знать о том, что бесплатная медицинская помощь может быть вам оказана только при наличии страхового полиса, оформленного в страховом учреждении. Для того чтобы начать эту процедуру, вам предстоит заполнить стандартное заявление и представить паспорт гражданина (или временное удостоверение личности), СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета).

Когда заявление будет принято, то уполномоченное лицо либо сразу оформит вам полис, либо выдаст временное свидетельство об оформлении полиса. Этот документ действует в течение 30 дней, за которые компания должна оформить полис ОМС. По истечении 30 дней с момента подачи заявки вам будет предоставлен страховой полис.

Другое дело, когда вам необходимо получить дорогостоящие виды медицинской помощи. Эти виды помощи оказываются только тем людям, которые имеют регистрацию на территории данного субъекта Федерации и страховой медицинский полис. В том случае если вы еще проходите процедуру регистрации и вам нужна такая медицинская помощь, вы должны представить документ о том, что регистрация находится в процессе решения, и тогда эта медицинская помощь вам будет оказана;

• самая главная проблема – проблема трудоустройства. Идите в центр занятости населения. Там вы заполняете документы, и вам дают направление на работу. Если на тех предприятиях, куда вы пришли по направлениям, вас на работу не взяли, вас признают безработным с последующей выплатой пособия по безработице. Кроме этого вы имеете право бесплатно получить образование за счет государства от центра занятости. Например, вас могут направить на компьютерные курсы. У кого есть среднее образование, могут отправить на бухгалтерские курсы. То есть некоторые виды образования, требующие значительных расходов с вашей стороны, вы, имея статус безработного, можете получить бесплатно.

Необходимо запомнить, что, если вас берут на работу более чем на 5 дней, по Трудовому кодексу Российской Федерации вам обязаны оформить трудовую книжку. В трудовой книжке должны указать, на каком основании вы приняты на работу. Трудовая книжка хранится по месту вашей работы. Если вы заключили трудовой договор, обязательно возьмите себе один экземпляр, потому что, если потом вас решат незаконно уволить, не имея на руках трудового договора, очень трудно будет доказать, что вы поступили на эту работу и у предприятия имелись перед вами какие-либо обязательства.

Никогда не думайте, что, обратившись в центр занятости, вы сразу получите высокооплачиваемую работу. Чаще всего это невозможно.

Необходимо настроиться на добросовестный труд, повышение своих профессиональных навыков, которые впоследствии смогут оказать вам помощь в приобретении высокооплачиваемой работы. Главное на этом этапе – доказать всем окружающим, работодателю, что вы дорожите работой, готовы наравне с другими делать ее качественно, добросовестно, с соблюдением распорядка дня, установленного на производстве;

• отношения с правоохранительными органами. Необходимо быть крайне осторожным и тщательно обдумывать свои поступки. То, что прощается обыкновенному гражданину, чаще всего не прощается тому, кто освободился из мест лишения свободы. Чтобы после освобождения начать новую, свободную жизнь, вы должны понять, что, пока не сложится ваша репутация, то есть у окружающих людей не будет о вас представления как о честном, человеке, который не обманет, не украдет, к вам, к сожалению, не будет доверия.

Когда вы освободитесь, постарайтесь заполнить свое свободное время и не откладывать решение стоящих перед вами проблем.

Постарайтесь максимально загрузить себя различными делами – семейными, личными, трудовыми, постарайтесь, чтобы у вас не было свободного времени. Переход от жизни, где все регламентировано, где вы живете по распорядку дня, где за вас думают и принимают решения другие, к жизни свободной, где вы предоставлены сами себе, где вы сами решаете, идти есть – не идти есть, идти лечиться – не идти лечиться, идти учиться – не идти учиться, – этот переход очень опасен. После тюрьмы люди испытывают стрессовое состояние в течение длительного времени. Это состояние для самого человека крайне опасно.

Почему совершают новое преступление после освобождения?

Как правило, люди совершают новое преступление после освобождения именно потому, что у них в семье неблагополучно складывается положение: пьют родители, дерется отец, полное равнодушие к их судьбе со стороны, скажем, братьев и сестер и т. д. Это не должно оказывать на вас разрушительного влияния. Если вы можете наладить семейную жизнь, можете, к примеру, устроить на работу своих родителей или пролечить их, постарайтесь это сделать. Если вы чувствуете, что это бессмысленно, родители продолжают пить, или видите, что общение с ними и все ваши попытки ни к чему не приведут, постарайтесь создать свою собственную добропорядочную жизнь.

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Есть надежда, что если вышеизложенное будет воспринято, то прием в полноправные члены общества любого оступившегося реален, с одним условием: оступился один раз – второго быть не должно!

По материалам управления по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата ПСК.

http://www.stapravda.ru/20161118/ostupilsya_odin_raz__vtorogo_byt_ne_dolzhno_98093.html