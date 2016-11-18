Необходимо развенчать мифы и спасти здоровье детей! / «Ставропольская правда» от 18 ноября 2016 г.

Комитет Думы Ставропольского края по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации провел заседание круглого стола на тему «Электронные сигареты: проблемы, пути решения». В обсуждении актуального вопроса приняли участие депутаты Артур Насонов, Юрий Белый, Виктор Лозовой, Игорь Лавров, Андрей Юндин, представители исполнительной власти, министерств и ведомств, органов местного самоуправления, ученые-медики, руководители учебных заведений, специалисты по работе с молодежью из ряда муниципалитетов.

Председатель комитета Валентина Муравьева в своем выступлении отметила, что тема остро поднимается на встречах с избирателями и имеет серьезный резонанс в обществе. Сегодня электронные сигареты – это тренд среди молодежи, особенно тревожит тот факт, что их курят даже несовершеннолетние подростки. К сожалению, в их среде уже начала складываться своя субкультура. «Наша общая задача – найти правовые пути решения этой проблемы», – подчеркнула депутат.

В начале беседы ее участники заслушали сообщение профессора Ставропольского медицинского университета доктора наук Карэна Амлаева. Отмечалось, что устройства электронной доставки никотина, призванные помочь тем, кто не может отказаться от вредной привычки, приобрели популярность даже у тех, кто никогда не курил. При этом содержание тех же тяжелых металлов в их пару намного выше, чем в дыме обычной сигареты. Да и компоненты смеси, из которой получается пар для вдыхания, далеко не полезны. Более того, нельзя однозначно сказать, что электронные сигареты способствуют отказу от традиционного курения, доказательств их эффективности нет.

Также на круглом столе говорилось о необходимости проведения большой разъяснительной работы не только со школьниками и студентами, но и с их родителями. Ведь многие ошибочно считают электронные сигареты безвредными. Эти мифы необходимо разрушать. Опытом в этом вопросе поделились руководители ряда образовательных учреждений и представители муниципалитетов.

В рамках обсуждения вопроса прошел оживленный обмен мнениями. Депутат Андрей Юндин предложил запретить их продажу лицам, которые не достигли 18 лет. Его коллега по парламентскому корпусу Юрий Белый высказал мнение о том, что в федеральный закон о запрете курения в общественных местах необходимо внести и электронные сигареты. Эту точку зрения поддержало большинство участников круглого стола.

Подводя черту под обсуждением, Валентина Муравьева отметила конструктивность состоявшегося диалога, который еще раз подтвердил злободневность и актуальность обсуждаемой проблемы. Все прозвучавшие на круглом столе предложения будут обобщены и направлены в соответствующие структуры. В частности, планируется подготовить письма в адрес членов Совета Федерации и Госдумы РФ от Ставропольского края с просьбой поддержать концепцию проекта федерального закона «Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина (ЭСДН)». А после принятия документа в первом чтении при необходимости подготовить в него соответствующие поправки совместно с краевым правительством.

В адрес министерства образования и молодежной политики, а также министерства культуры края решено обратиться с просьбой об организации в учебных заведениях среди молодежи, несовершеннолетних детей и родительской общественности разъяснительной работы по пропаганде здорового образа жизни и опасности курения электронных сигарет. Привлекать к этому важному делу медицинских и педагогических работников, а также представителей общественных организаций.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161118/neobkhodimo_razvenchat_mify_i_spasti_zdorove_detey_98094.html