На Ставрополье осужден житель, планировавший вступить в ряды ИГИЛ

Управлением ФСБ РФ по СК пресечена преступная деятельность жителя Ставропольского края Рамиля Шабакаева, планировавшего выехать на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Установлено, что он с помощью социальной сети ВКонтакте вел активную переписку со сторонниками радикальной исламистской идеологии и в феврале 2016 года получил от вербовщика инструкции по незаконному пересечению турецко-сирийской границы.

При посадке в самолет рейса «Ставрополь – Стамбул» Р. Шабакаев был задержан сотрудниками краевого УФСБ. В ходе предварительного следствия он полностью признал свою вину.

Недавно Октябрьский районный суд Ставрополя приговорил Р. Шабакаева к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В. АНДРЕЕВ

http://www.stapravda.ru/20161118/na_stavropole_osuzhden_zhitel_planirovavshiy_vstupit_v_ryady_igi_98123.html