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18 ноября 2016 г.

На Ставрополье мать по неосторожности убила своего грудного сына

Молодую жительницу Новоалександровска подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего малолетнего ребенка, повлекшего по неосторожности его смерть. По данным следствия, после ссоры с мужем она ударила рукой по голове своего грудного сына, который появился на свет в конце октября. В результате ребенок скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Возбуждено уголовное дело.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161118/na_stavropole_mat_po_neostorozhnosti_ubila_svoego_grudnogo_syna_98102.html
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