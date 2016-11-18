На Ставрополье мать по неосторожности убила своего грудного сына

Молодую жительницу Новоалександровска подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего малолетнего ребенка, повлекшего по неосторожности его смерть. По данным следствия, после ссоры с мужем она ударила рукой по голове своего грудного сына, который появился на свет в конце октября. В результате ребенок скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Возбуждено уголовное дело.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161118/na_stavropole_mat_po_neostorozhnosti_ubila_svoego_grudnogo_syna_98102.html