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18 ноября 2016 г.
АПК в приоритете / «Ставропольская правда» от 18 ноября 2016 г.

На развитие АПК в бюджете Ставрополья на 2017 год заложено свыше 6 млрд рублей

Заседание комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии.

Под председательством Ивана Богачева состоялось очередное заседание комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии.

В его работе приняли участие депутаты Виктор Надеин, Александр Кузьмин, Иван Киц, Владимир Трухачев, Виктор Лозовой, Александр Пелюх, Дмитрий Шуваев, Виктор Гончаров, Юрий Белый, руководители профильных министерств и ведомств.

Парламентарии рассмотрели и одобрили проект закона «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и связанный с ним законопроект, приостанавливающий действие отдельных положений законодательных актов Ставропольского края. По информации министерства финансов, на развитие агропромышленного комплекса предусмотрены расходы в объеме свыше 6 миллиардов рублей, что составляет почти восемь процентов от объема расходов всего краевого бюджета. Таким образом, в 2017 году расходы на сельское хозяйство будут на 962 миллиона рублей, или на 18 процентов, выше, чем в 2016 году. Увеличение расходов также планируется и на другие курируемые комитетом направления.

Некоторые моменты в проекте бюджета вызвали у депутатов ряд вопросов. В частности, о финансировании продолжения работ по очистке Новотроицкого водохранилища и реализации мероприятий по укреплению русла реки, воды которой ежегодно подтапливают дома жителей села Донская Балка Петровского района. Эти темы, как подчеркнули Владимир Трухачев и Виктор Лозовой, продолжают находиться на особом депутатском контроле. Виктор Надеин поднял вопрос о перспективах развития ученических производственных бригад на селе. Депутат выразил беспокойство по поводу окончания срока аренды сельскими школами земельных участков и отсутствия у них возможности участвовать в аукционах.

В целом земельные вопросы и необходимость ужесточения законодательства в данной сфере были в центре внимания. Поэтому депутаты приняли решение о внесении на Совет Думы вопроса о законопроекте, вносящем изменения в статьи краевого Закона «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» с целью его включения в повестку дня очередного заседания Думы.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161118/na_razvitie_apk_v_byudzhete_stavropolya_na_2017_god_zalozheno_sv_98072.html
Фотография к статье На развитие АПК в бюджете Ставрополья на 2017 год заложено свыше 6 млрд рублей
Заседание комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии.
Заседание комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии.
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