На невинномысском заводе «Линар» запущена новая линия

В Ставропольском крае на невинномысском заводе «Линар» запущена в эксплуатацию новая линия. В этом событии принял участие министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко, сообщили в пресс-службе ведомства.

Генеральный директор предприятия Андрей Мишинев показал новую высокоскоростную линию по производству завинчивающихся крышек для стеклянных банок, установленную в этом году. Благодаря вводу в работу нового оборудования, завод уже по итогам прошедшего сезона увеличил собственное производство крышек на 37 процентов – до 40 млн штук. В следующем году планируется нарастить производство еще в полтора раза. Ближайшие планы – открыть логистический центр, который обеспечит хранение и сбыт возросших объемов продукции. «Завод «Линар» – один из ведущих игроков на рынке жестяной упаковки в стране, стабильно развивающееся производство. Основные потребители – консервные заводы Краснодарского края. Как подчеркнул Виталий Хоценко, здесь есть потенциал усиления кооперации со ставропольскими предприятиями.

http://www.stapravda.ru/20161118/na_nevinnomysskom_zavode_linar_zapuschena_novaya_liniya_98101.html