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18 ноября 2016 г.

Муниципальная земля не должна распродаваться, – губернатор Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров встретился с участниками ежегодного семинара-совещания муниципальных руководителей городов и районов Ставрополья, который проходит в Ессентуках.

Он обратился к главам территорий, отметив основные тенденции развития региона, а также цели и задачи, которые руководству края и муниципалитетам необходимо решать в тесном взаимодействии.

Одна из основных – расширение доходной базы бюджетов. Губернатор напомнил, что, несмотря на то, что работа над главным финансовым документом края ещё не завершена, уже сегодня понятно, что бюджет будет напряжённым. Его расходы максимально оптимизированы, а значит, важны любые возможности, которые помогут увеличить доходы.

При этом Владимир Владимиров призвал соблюдать предельную осторожность в вопросах продажи муниципальной собственности, в первую очередь, – земли. Установку на сохранение этой недвижимости в муниципалитетах он дал ещё в начале своей работы во главе региона.

– Земля – важнейший ресурс, другого такого у нас нет. Ее продажа – не выход. И мы не должны такого допускать, – подчеркнул он.

Глава края привёл данные мониторинга, который показал, что руководство ряда муниципалитетов активно проводило сделки с землёй в последние два года. Все эти операции будут проверены, по итогам последуют выводы, – предупредил он корпус муниципальных руководителей.

Владимир Владимиров также рассказал о новых подходах к стимулированию развития налоговой базы в территориях. В правительстве края прорабатываются возможности для внедрения механизма, который позволит при дополнительном увеличении налоговых сборов в муниципалитете возвращать часть полученных средств в его бюджет – для решения вопросов социально-экономического развития конкретного города или района.

Напомним, что семинары-совещания с главами территорий проводятся правительством края регулярно. В рамках их программы муниципальные руководители встречаются с членами регионального правительства, отраслевыми министрами, обсуждают основные темы, связанные с развитием территорий, межбюджетным взаимодействием, развитием ЖКХ, промышленности и других сфер, участием в краевых и государственных программах.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161118/munitsipalnaya_zemlya_ne_dolzhna_rasprodavatsya__gubernator_stav_98136.html
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Губернатор Владимир Владимиров встретился с участниками ежегодного семинара-совещания муниципальных руководителей городов и районов Ставрополья, который проходит в Ессентуках.
Губернатор Владимир Владимиров встретился с участниками ежегодного семинара-совещания муниципальных руководителей городов и районов Ставрополья, который проходит в Ессентуках.
Фото: пресс-службы губернатора СК
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