Лучшее лекарство – покой / «Ставропольская правда» от 18 ноября 2016 г.

Во мне борьба. Не такая, как у романтических героев, терзаемых сомнениями, нет. Не этот трагичный бой между благородными стремлениями и честолюбивыми желаниями, между моралью и искушением... У меня проще и прозаичнее.

Одна часть меня хочет роста (приелось и испортилось слово «саморазвитие»). Она хочет «прокачанный скилл», дисциплину и профессиональную ответственность, подробный профиль на LinkedIn, степень PhD, стажировку в Тринити-колледже. Планировать отпуск, бюджет, проекты, жизнь. Со стоическим спокойствием перетасовывать эти планы в случае непредвиденных обстоятельств. Эта часть меня берет по утрам свежий выпуск РБК с офисной стойки. И разочарованно прикрывает лицо рукой, когда откладываю номер до лучших времен, едва осилив первую полосу. Эта часть хотела бы освоить фарси и ойратский, сноуборд и серфинг, и HTML, и много чего еще, что вряд ли пригодится мне в жизни. Разбавить список книг к прочтению трудами немецких философов, английских экономистов и греческих историков. Носить до горла застегнутые хрусткие белые рубашки под узким пиджаком и быть последовательной и стройной, как латинская грамматика.

Другая часть меня хочет предаваться мещанству, уютно устроившись где-нибудь за пазухой у родителей. Печь пироги, потому что в саду много фруктов, у меня много времени, а дома много сахара и муки – они в больших мешках, а не килограммовых упаковках из супермаркета. Эта часть меня хочет сажать цветы, а не сажать зрение за ноутбуком. Закатывать не истерики из-за дедлайнов, а одуванчиковое варенье в банки. Не отличать Гоголя от Гегеля, SEO от СЕО, Трансвааль от Трансильвании. Но отличать мохер от мериноса и плохие помидоры от хороших. Собирать грибы – после дождя, гостей в доме – в пятницу. Стоять босиком на прохладной траве и снимать ночное небо на 10-секундной выдержке. Рано ложиться, рано вставать, больше общаться со стариками и детьми. Длинные волосы, длинное платье (сама сшила), длинная дорога по ржаному полю на рассвете, и эти дети бегают там над пропастью, и их надо ловить...

Пузатые чайники, румяные булочки – истинно буколические сцены «райского счастья с обоями от Докрелла шиллинг и девять пенсов за рулон».

Казалось бы, непримиримые, диаметрально противоположные сущности. Но как искусно, с какой поистине императорской дипломатией они пришли к компромиссу в виде деградации на диване! К чему драма внутреннего конфликта, когда есть тончайшая грань равновесия – диван! Познавший сладость пребывания на этой грани да будет освобожден от тяжких оков самоопределения и развития.

Optimum medicamentum quies est (лучшее лекарство – покой).

Таиса ГАЗИЕВА

http://www.stapravda.ru/20161118/luchshee_lekarstvo__pokoy_98075.html