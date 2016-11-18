Крупнейший на Юге России аграрный научный центр создадут на Ставрополье

Ставрополье посетил с рабочим визитом руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) Михаил Котюков. В Ессентуках вместе с губернатором Владимиром Владимировым он провёл совещание, на котором обсуждалась инициатива о создании в регионе Северо-Кавказского федерального аграрного научного центра.

Как отметил Михаил Котюков, это предложение встретило интерес на федеральном уровне, в том числе потому, что его реализация поможет поддержать развитие сельскохозяйственного комплекса не только Ставропольского края, но и всего СКФО.

– Сегодня мы должны думать о развитии, о формировании новых направлений в агропромышленной сфере, важных не только для Ставрополья, но и для всего Северного Кавказа, – отметил он.

Новый центр аграрной науки предполагается создать на базе действующих в крае научных организаций сельскохозяйственного профиля. Как подчеркнул руководитель ФАНО, такая задача должна рассматриваться с позиций объединения потенциала всех этих организаций и сохранения их достижений.

Владимир Владимиров акцентировал, что для Ставрополья предложение о создании центра является больше чем идеей.

– Эту инициативу мы без сомнения поддерживаем – это наше будущее. Мы должны повышать рентабельность сельского хозяйства, внедрять новые культуры, уходить от зависимости от импортных сельскохозяйственных технологий – а сегодня по ряду позиций приходится использовать посадочный материал только иностранных селекций. Мы заинтересованы в том, чтобы на базе наших научных организаций возник большой, современный научный центр, который позволит решить эти задачи, – сказал он.

Владимир Владимиров также подчеркнул, что на краевом уровне в 2017 году планируется удвоить объём финансирования научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведениях. На эти цели предполагается направить 40 миллионов рублей из регионального бюджета.

Концепцию формирования нового центра представил Валерий Кулинцев – руководитель Ставропольского НИИ сельского хозяйства, который, как ожидается, станет ядром будущего научно-исследовательского объединения.

В своём докладе он отметил, что Ставрополье является обладателем высокого потенциала и в производственной, и в научно-исследовательской сфере. Так, в крае, составляющем лишь около 0,4% территории Российской Федерации, сосредоточено 3% пахотных земель страны, производится около 15% от российского валового объёма озимой пшеницы, 33% – озимого ячменя, 13% шерсти.

В регионе также действует ряд крупных сельскохозяйственных научно-исследовательских организаций. Объединение их потенциала позволит создать мощную научно-экспериментальную базу, на качественно ином уровне проводить комплексные фундаментальные и прикладные изыскания по приоритетным направлениям сельскохозяйственного развития, включая растениеводство, животноводство, садоводство и виноградарство. Ключевая задача центра – обеспечить АПК Северного Кавказа и Российскую Федерацию конкурентоспособными технологиями и разработками для наращивания экспортного потенциала и решения проблем импортозамещения.

Среди перспективных направлений нового центра, в частности, названы разработка и внедрение технологий земледелия нового поколения, применение космических технологий в АПК, создание центров оздоровления посевного материала.

Уже проработаны механизмы финансирования новой структуры, которое более чем наполовину будет внебюджетным, а также организационная структура центра.

На совещании состоялось обсуждение концепции формирования и развития центра. Сформированные в крае предложения получили поддержку. В дальнейшем они будут проработаны в федеральных ведомствах и Правительстве Российской Федерации. Именно на этом уровне должно быть принято решение о формировании центра.

Справочно: организации, которые на первоначальном этапе рассматриваются как платформа для создания Северо-Кавказского федерального аграрного научного центра:

– Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства;

– Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства;

– Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы;

– Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского;

– Ставропольская опытная станция по садоводству Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства;

– Научно-исследовательская станция шелководства.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161118/krupneyshiy_na_yuge_rossii_agrarnyy_nauchnyy_tsentr_sozdadut_na__98137.html