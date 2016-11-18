Как защитить деньги на банковской карте

Проблема мошенничества с банковскими картами, как уже не раз отмечала «СП», остается крайне острой. Причем вопреки многочисленным предупреждениям владельцы карт часто сами помогают преступникам получить доступ к финансам, с легкостью сообщая данные о себе или о своем счете. Хотя на самом деле защитить свои деньги несложно – нужно быть внимательным к деталям (хотя бы смотреть с какого номера пришло сообщение о блокировке карты) и не стоит пренебрегать даже банальными мерами предосторожности.

Центробанк советует следовать следующим правилам:

1. Для связи с банком, выпустившим карту, используйте только те контактные данные, которые указаны в документах, выданных в самой кредитной организации, или на оборотной стороне карты. Кстати, рекомендуется записать номер телефона банка, чтобы он всегда был под рукой. Если же вы получили сообщение или звонок с любого другого номера – не перезванивайте, не переходите по ссылкам, не сообщайте никакую информацию – даже фамилию и имя.

2. Если у вас возникли сомнения, позвоните по номеру горячей линии вашего банка (он должен быть указан на оборотной стороне карты) и убедитесь, что с карточным счетом все в порядке.

3. Никогда не сообщайте ПИН-код карты, код CVV2/CVC2 (три цифры на обратной стороне карты), а также код-подтверждение из sms от банка даже его сотрудникам. Если вы подозреваете, что кто-то все же узнал коды карты или ваши персональные данные, которые могут позволить мошенникам снять наличные или расплатиться вашей картой, немедленно обратитесь в банк, ее эмитировавший. Так же надо поступить и в случае утери или кражи карты. Помните, что в договоре с кредитной организацией, как правило, прописано, что деньги, списанные со счета в результате несанкционированного использования вашей платежной карты до момента уведомления об этом банка, не возмещаются.

4. Не переводите и не зачисляйте деньги в ответ на просьбы, поступающие с неизвестных номеров, а если просьба исходит якобы от родственника или друга, но с незнакомого номера, позвоните ему на известный вам номер и уточните, верна ли информация.

5. Не набирайте на мобильном устройстве цифровые команды, назначение которых вам неизвестно.

6. При потере мобильного телефона срочно обратитесь к оператору сотовой связи для блокировки номера и в контактный центр банка для приостановления или отключения «мобильного банка». Если вы решили отключить сервис от утерянного номера, обратитесь в банк с заявлением о подключении «мобильного банка» к другому, актуальному номеру.

7. Установите на свой мобильный телефон антивирус и регулярно его обновляйте. Это может защитить вас от вредоносного программного обеспечения.

Юлия ПЛАТОНОВА , Присодействии пресс-службы Южного ГУ Банка России

http://www.stapravda.ru/20161118/kak_zaschitit_dengi_na_bankovskoy_karte_98097.html