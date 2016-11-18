Гандболистки «Ставрополья- СКФУ» уступили лидеру турнира из Ростова-на-Дону

В восьмом туре женской суперлиги чемпионата России гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» принимали чемпионок страны и безоговорочных лидеров нового сезона команду «Ростов-Дон». С первых минут встречи хозяйки паркета без тени робости стали играть с грозными соперницами на равных и даже какое-то время вели в счете. Но постепенно визитерши пришли в себя и принялись планомерно наращивать преимущество. Окончательный счет 24:38 не в нашу пользу. Самой результативной стала наша землячка Елена Устич, забросившая восемь мячей.

После восьми туров, имея равный баланс побед и поражений, подопечные заслуженного тренера РФ Виталия Волынченко занимают шестое место в турнирной таблице. В очередной игре 22 декабря «Ставрополье-СКФУ» будет принимать волгоградскую команду «Динамо-Синара», имеющую аналогичные показатели и идущую в турнире седьмой.

http://www.stapravda.ru/20161118/gandbolistki_stavropolyaskfu_ustupili_lideru_turnira_iz_rostovan_98106.html