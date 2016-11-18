Двое чиновников администрации Невинномысска вымогали взятку у предпринимателя

Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность начальника административно-инспекторского управления администрации Невинномысска В. Чернышова и главного специалиста этого управления В. Комарова.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была получена информация, что оба чиновника вымогают взятку в размере 175 тысяч рублей у одного из предпринимателей за непроведение в отношении него инспекторской проверки. Вскоре В. Черныщов и В. Комаров были задержаны сотрудниками краевого УФСБ при получении денег.

Недавно Невинномысский городской суд приговорил каждого к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В. АНДРЕЕВ

http://www.stapravda.ru/20161118/dvoe_chinovnikov_administratsii_nevinnomysska_vymogali_vzyatku_u_98122.html