Двое чиновников администрации Невинномысска вымогали взятку у предпринимателя
Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность начальника административно-инспекторского управления администрации Невинномысска В. Чернышова и главного специалиста этого управления В. Комарова.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий была получена информация, что оба чиновника вымогают взятку в размере 175 тысяч рублей у одного из предпринимателей за непроведение в отношении него инспекторской проверки. Вскоре В. Черныщов и В. Комаров были задержаны сотрудниками краевого УФСБ при получении денег.
Недавно Невинномысский городской суд приговорил каждого к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.