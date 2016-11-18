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18 ноября 2016 г.

Должницу по коммуналке ставропольские приставы настигли в Краснодаре

Должница из Ставропольского края попыталась скрыться от судебных приставов в другом регионе. Однако они разыскали женщину в Краснодаре и взыскали с нее задолженность по коммунальным платежам – около 80 тысяч рублей. Деньги пришлось отдавать, поскольку на квартиру, которую она захотела продать, приставы наложили арест.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161118/dolzhnitsu_po_kommunalke_stavropolskie_pristavy_nastigli_v_krasn_98114.html
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