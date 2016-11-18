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18 ноября 2016 г.

Чиновники, полицейские и трудные подростки сыграли в футбол в Кочубеевском районе

Традиционный турнир по мини-футболу «Содружество» прошел в Кочубеевском районе

В Кочубеевском районе прошел традиционный турнир по мини-футболу «Содружество», посвященный Дню участковых уполномоченных полиции. В соревнованиях приняли участие команда районной администрации (инициатор проведения турнира), также участковые уполномоченные отдела МВД России по Кочубеевскому району, сборная тренеров-преподавателей ДЮСШ №1 и команда подростков из так называемой «группы риска».

По итогам встреч победителем стала команда тренеров детско-юношеской спортивной школы. На втором месте – подростковая команда. И на третьем – участковые уполномоченные полиции.

Также были определены лучшие игроки турнира: Александр Горлов, Артур Дышеков, Иван Царенко и Аслан Бижуков.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161118/chinovniki_politseyskie_i_trudnye_podrostki_sygrali_v_futbol_v_k_98105.html
Фотография к статье Чиновники, полицейские и трудные подростки сыграли в футбол в Кочубеевском районе
Традиционный турнир по мини-футболу «Содружество» прошел в Кочубеевском районе
Традиционный турнир по мини-футболу «Содружество» прошел в Кочубеевском районе
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района
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