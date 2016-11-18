Чиновники, полицейские и трудные подростки сыграли в футбол в Кочубеевском районе
В Кочубеевском районе прошел традиционный турнир по мини-футболу «Содружество», посвященный Дню участковых уполномоченных полиции. В соревнованиях приняли участие команда районной администрации (инициатор проведения турнира), также участковые уполномоченные отдела МВД России по Кочубеевскому району, сборная тренеров-преподавателей ДЮСШ №1 и команда подростков из так называемой «группы риска».
По итогам встреч победителем стала команда тренеров детско-юношеской спортивной школы. На втором месте – подростковая команда. И на третьем – участковые уполномоченные полиции.
Также были определены лучшие игроки турнира: Александр Горлов, Артур Дышеков, Иван Царенко и Аслан Бижуков.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района