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18 ноября 2016 г.

Чиновник Благодарненской администрации уволен за сокрытие доходов

По результатам рассмотрения представление прокуратуры района принято решение уволить с занимаемой должности главного специалиста управления сельского хозяйства администрации Благодарненского района.

Проверкой достоверности и полноты представляемых должностными лицами управления сельского хозяйства сведений о доходах за 2013, 2014 и 2015 годы  прокуратурой района выявлены неединичные грубые нарушения норм федерального законодательства. Главный специалист, например, утаил часть своих доходов. Более того, до середины нынешнего года он был ещё и индивидуальным предпринимателем, что также не нашло своего отражения в представленных им справках о доходах за три года, сообщили в прокуратуре Благодарненского района.

По итогам проверки в адрес главы района внесено представление с требованием увольнения главного специалиста в связи с утратой доверия. Требование прокурора власть исполнено, чиновник уволен.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161118/chinovnik_blagodarnenskoy_administratsii_uvolen_za_sokrytie_dokh_98130.html
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