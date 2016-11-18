Чиновник Благодарненской администрации уволен за сокрытие доходов

По результатам рассмотрения представление прокуратуры района принято решение уволить с занимаемой должности главного специалиста управления сельского хозяйства администрации Благодарненского района.

Проверкой достоверности и полноты представляемых должностными лицами управления сельского хозяйства сведений о доходах за 2013, 2014 и 2015 годы прокуратурой района выявлены неединичные грубые нарушения норм федерального законодательства. Главный специалист, например, утаил часть своих доходов. Более того, до середины нынешнего года он был ещё и индивидуальным предпринимателем, что также не нашло своего отражения в представленных им справках о доходах за три года, сообщили в прокуратуре Благодарненского района.

По итогам проверки в адрес главы района внесено представление с требованием увольнения главного специалиста в связи с утратой доверия. Требование прокурора власть исполнено, чиновник уволен.

http://www.stapravda.ru/20161118/chinovnik_blagodarnenskoy_administratsii_uvolen_za_sokrytie_dokh_98130.html