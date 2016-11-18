Бывший сотрудник антимонопольной службы в Ставрополе обвиняется во взяточничестве

На Ставрополье бывший специалист-эксперт краевого управления Федеральной антимонопольной службы обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, обвиняемый в ходе проверки вызвал к себе директора ООО, чтобы составить материал об административном правонарушении, и получил от директора взятку 30 тысяч рублей за незаконное бездействие, то есть непринятие мер к возбуждению дела за нарушение законодательства о рекламе. После получения взятки, которое осуществлялось в условиях оперативно-разыскного мероприятия, специалиста УФАС по СК задержали, а полученные им деньги изъяли. Уголовное дело направлено в суд.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161118/byvshiy_sotrudnik_antimonopolnoy_sluzhby_v_stavropole_obvinyaets_98110.html