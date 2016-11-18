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18 ноября 2016 г.
Бизнес одобрил / «Ставропольская правда» от 18 ноября 2016 г.

Бизнес-сообщество одобрило кандидатуру Кирилла Кузьмина на должность бизнес-омбудсмена

В Ставрополе состоялась конференция по обсуждению кандидатов на должность бизнес-омбудсмена региона.

В конце октября, как известно, губернатор Владимир Владимиров одобрил назначение врио уполномоченного по защите прав предпринимателей в СК Кирилла Кузьмина. Но прежде чем глава края официально представит нового бизнес-омбудсмена Ставрополья уполномоченному при Президенте России по правам предпринимателей Борису Титову, его кандидатуру, как того требует процедура, должны одобрить представители бизнес-сообщества. В конференции, организованной Торгово-промышленной палатой СК, приняла участие заместитель председателя – руководитель аппарата правительства края Ольга Прудникова. Модератором выступил президент Конгресса деловых кругов Ставрополья Василий Травов.

На должность претендовали три кандидата: Кирилл Кузьмин, начальник отдела ТПП Максим Аветисов и сопредседатель регионального отделения «Опоры России» Павле Мрвалевич. Большинство участников конференции одобрили программу, представленную К. Кузьминым, и поддержали его кандидатуру. Три главных приоритета в работе института уполномоченного, которые он предложил: дать возможность бизнес-сообществу принимать участие в обсуждении законодательных новаций, наделить бизнес-омбудсмена правом законодательной инициативы как на краевом, так и на муниципальном уровне, закрепить за ним обязанность регулярно отчитываться перед предпринимательским сообществом. Ольга Прудникова пообещала доложить о решении участников конференции губернатору Владимиру Владимирову.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161118/biznessoobschestvo_odobrilo_kandidaturu_kirilla_kuzmina_na_dolzh_98095.html
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