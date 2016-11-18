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18 ноября 2016 г.

Автоинспекторы Ставрополя провели практические занятия по ПДД с глухонемыми детьми

Автоинспекторы Ставрополя провели практические занятия по ПДД с глухонемыми детьми

В рамках  мероприятий  «Дети и дорога» сотрудники Госавтоинспекции Ставрополя, сообщили  в отделе ГИБДД, посетили специальную коррекционную школу-интернат № 36, где обучаются и воспитываются дети-инвалиды по слуху.

Дорожные полицейские объяснили ребятам важность применения световозвращающих элементов в темное время суток. После чего предложили учащимся сделать своими руками агитационный плакат из световозвращающей бумаги, призывающий участников дорожного движения  «засветиться» на дороге. В результате совместных усилий и фантазии, у детей получился собственный «дорожный знак», на фоне которого они с удовольствием сделали селфи и разослали фотографии своим друзьям и знакомым, призывая их использовать световозвращающие элементы.  

Несмотря на ограниченные возможности здоровья по слуху, ребята «услышали» призыв сотрудников полиции о безопасном поведении на дороге.  

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161118/avtoinspektory_stavropolya_proveli_prakticheskie_zanyatiya_po_pd_98131.html
Фотография к статье Автоинспекторы Ставрополя провели практические занятия по ПДД с глухонемыми детьми
Автоинспекторы Ставрополя провели практические занятия по ПДД с глухонемыми детьми
Автоинспекторы Ставрополя провели практические занятия по ПДД с глухонемыми детьми
Фото ОГИБДД по Ставрополю
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