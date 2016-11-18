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18 ноября 2016 г.

Арсенал оружия изъят из квартиры жителя Невинномысска

В Невинномысске за один сутки выявили и изъяли несколько незаконных арсеналов оружия и боеприпасов

Полицейские в Невинномысске, обследовав квартиру 68-летнего гражданина, нашли и изъяли незаконно хранящиеся 112 патронов разного калибра и 743 грамма пороха. В тот же день сотрудники угрозыска в одной из автомастерских изъяли обрез ружья. Установив владельца обреза, в жилище гражданина полицейские произвели обыск и нашли 29 патронов. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по фактам незаконного хранения «арсеналов» возбуждены уголовные дела.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161118/arsenal_oruzhiya_izyat_iz_kvartiry_zhitelya_nevinnomysska_98124.html
Фотография к статье Арсенал оружия изъят из квартиры жителя Невинномысска
В Невинномысске за один сутки выявили и изъяли несколько незаконных арсеналов оружия и боеприпасов
В Невинномысске за один сутки выявили и изъяли несколько незаконных арсеналов оружия и боеприпасов
Фото пресс-службы отдела МВД России по Невинномысску
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