Арсенал оружия изъят из квартиры жителя Невинномысска

Полицейские в Невинномысске, обследовав квартиру 68-летнего гражданина, нашли и изъяли незаконно хранящиеся 112 патронов разного калибра и 743 грамма пороха. В тот же день сотрудники угрозыска в одной из автомастерских изъяли обрез ружья. Установив владельца обреза, в жилище гражданина полицейские произвели обыск и нашли 29 патронов. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по фактам незаконного хранения «арсеналов» возбуждены уголовные дела.

http://www.stapravda.ru/20161118/arsenal_oruzhiya_izyat_iz_kvartiry_zhitelya_nevinnomysska_98124.html