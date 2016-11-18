15-летие мировой юстиции Ставропольского края отметили в краевом правительстве

В конференц-зале Дома правительства СК состоялось торжественное собрание, посвященное 15-летию мировой юстиции Ставропольского края.

В 2001 году на Ставрополье в числе первых регионов России краевой Думой были назначены первые 34 мировые судьи. Сегодня во всех административно-территориальных образованиях осуществляют правосудие 143 судебных участка. Мировые судьи за прошедший период обрели солидный авторитет у жителей края, стали ближе к населению. За 15 лет рассмотрено около 3,5 миллионов обращений, ежедневно рассматривается свыше 2 тысяч дел. Качественное, оперативное и доступное правосудие в лице мировых судей с каждым днем укрепляет доверие граждан к судебной власти, полностью оправдывая цель его воссоздания.

Мировые суды края сегодня находятся на подъеме, как не раз подчеркивалось в ходе торжественного собрания руководителями всех ветвей власти, судейского сообщество края, государственных и правоохранительных органов, федеральных структур и общественных организаций. С приветственным словом к собравшимся обратился Губернатор СК Владимир Владимиров, поблагодаривший мировых судей за их такой нужный обществу труд. Тепло поздравили юбиляров Председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, Председатель Ставропольского краевого суда Евгений Кузин, председатель Совета судей РФ Юрий Сидоренко. Участниками торжественной встречи стали сотрудники Управления по обеспечению деятельности мировых судей СК и аппаратов мировых судей края, представители судейского сообщества, а также приглашенные коллеги юбиляров из Москвы, Калиниграда, Крыма, Чечни, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и ряда других регионов.

Состоялось награждение лучших работников мировой юстиции Ставрополья краевыми и ведомственными наградами, а трем впервые назначенным мировым судьям вручены служебные удостоверения.

http://www.stapravda.ru/20161118/15letie_mirovoy_yustitsii_stavropolskogo_kraya_otmetili_v_kraevo_98120.html