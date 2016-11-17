Житель Ставрополя показал, что в непогоду можно совершать добрые поступки

17 ноября Ставрополь буквально засыпало снегом, помимо радостного ощущения приближающихся новогодних праздников, он принес и свои неудобства. Их, например, почувствовали водители автотранспорта. Что делать, пока стоишь в пробке? Хорошую идею на этот счет предложил молодые люди из Ставрополя – Владимир Семкин и Денис Синицкий. В социальной сети появился 30-секундный ролик: на нем запечатлено, как Денис чистит стекло впереди стоящего автомобиля. Владимир же в это время фиксировал момент на мобильный телефон.

Видео в течение дня набрало большое количество просмотров и комментариев. Участники обсуждения реагировали на добрый поступок по-разному. Кто-то смекнул - таким образом можно и финансовое положение поправить: «Да так и деньгу загибать можно …». Другие критиковали и писали: «Добрые поступки не делают на показ». На что им парировали: «Вот пусть другие смотрят и берут пример». Но большинство пользователей, все же, назвали героя видео «молодцом» и «красавчиком».

Ролик быстро набрал популярность в соцсети, а главное стал подтверждением: в жизни всегда есть место добрым поступкам.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161117/zhitel_stavropolya_pokazal_chto_v_nepogodu_mozhno_sovershat_dobr_98089.html