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17 ноября 2016 г.

Житель Ставрополя показал, что в непогоду можно совершать добрые поступки

Житель Ставрополя показал что в непогоду можно совершать добрые поступки

17 ноября Ставрополь буквально засыпало снегом, помимо радостного ощущения приближающихся новогодних праздников, он принес и свои неудобства. Их, например, почувствовали водители автотранспорта. Что делать, пока стоишь в пробке? Хорошую идею на этот счет предложил молодые люди из Ставрополя – Владимир Семкин и Денис Синицкий. В социальной сети появился 30-секундный ролик: на нем запечатлено, как Денис чистит стекло впереди стоящего автомобиля. Владимир же в это время фиксировал момент на мобильный телефон. 

Видео в течение дня набрало большое количество просмотров и комментариев. Участники обсуждения реагировали на добрый поступок по-разному. Кто-то смекнул - таким образом можно и финансовое положение поправить: «Да так и деньгу загибать можно …». Другие критиковали и писали: «Добрые поступки не делают на показ». На что им парировали: «Вот пусть другие смотрят и берут пример». Но большинство пользователей, все же, назвали героя видео «молодцом» и «красавчиком».

Ролик быстро набрал популярность в соцсети, а главное стал подтверждением: в жизни всегда есть место добрым поступкам.

 

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161117/zhitel_stavropolya_pokazal_chto_v_nepogodu_mozhno_sovershat_dobr_98089.html
Фотография к статье Житель Ставрополя показал, что в непогоду можно совершать добрые поступки
Житель Ставрополя показал что в непогоду можно совершать добрые поступки
Житель Ставрополя показал что в непогоду можно совершать добрые поступки
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