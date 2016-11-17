Заболеваемость СПИДом на Ставрополье на 30,5 % выше прошлогодней

Фото: из архива газеты «СП»

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который традиционно отмечается 1 декабря, ставропольские специалисты рассказали об эпидемической ситуации. Цифры не утешительные. С 2006 года в стране отмечается рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем на десять процентов каждый год, а общее число инфицированных достигло 1 062 476 человек.

Ситуация в в Ставропольском крае тоже не утешительная: вирус активно распространяется не только в группах риска, но и в «обычных» слоях населения. За девять последних месяцев зарегистрировано более 640 новых больных. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 22,9, что на 30,5 процента выше прошлогоднего результата.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161117/zabolevaemost_spidom_na_stavropole_na_305__vyshe_proshlogodney_98045.html