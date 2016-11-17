В Ставрополе состоялся конкурс мастерства преподавателей художественного образования

В Ставрополе на базе Центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры состоялся краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший преподаватель художественного образования 2016 года». Организаторы ставили главной целью не просто выявление самых профессиональных, но и формирование позитивного имиджа преподавателей, публичного признания и поощрения их личного вклада в развитие культуры и искусства Ставрополья. В итоге Гран-при присужден преподавателю краевого училища дизайна Наталье Гилаш (Пятигорск), а первое место поделили Елена Вавакина из краевого музыкального колледжа им. В.И. Сафонова (г. Минеральные Воды) и Валерия Орлова из Ставропольского краевого художественного училища.

http://www.stapravda.ru/20161117/v_stavropole_sostoyalsya_konkurs_masterstva_prepodavateley_khudo_98047.html