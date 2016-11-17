В Невинномысске определились победители зонального первенства края по волейболу среди девушек

В Невинномысске на базе ДЮСШ «Шерстяник» прошло зональное первенство Ставропольского края по волейболу среди девушек 2000-2001 и 2002-2003 годов рождения. Организатором соревнований выступили министерство физической культуры и спорта СК и Федерация волейбола края.

Соревнования проводились в два этапа. В первенстве принимали участие около 80 спортсменок из центральной зоны Ставрополья: городов Ставрополя и Невинномысска, Изобильненского, Новоалександровского, Красногвардейского, Труновского, Шпаковского, Андроповского и Кочубеевского районов.

Непосредственно за выход в финал боролись 7 команд из Ставрополя, Михайловска, Изобильного, Невинномысска, села Верхнерусского. Невинномысск на первенстве представляли две команды воспитанников ДЮСШ «Шерстяник», а также сборная спортивно-культурного комплекса «Олимп».

По итогам турнира команды ДЮСШ «Шерстяник» взяли золото и бронзу первенства. Победители и призеры были награждены медалями и грамотами.

Таким образом, как сообщили в администрации Невинномысска, сборная команда ДЮСШ «Шерстяник» будет отстаивать честь города Невинномысска в финале первенства Ставропольского края по волейболу, который стартует 17 ноября в Кисловодске и продлится до 20 ноября.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161117/v_nevinnomysske_opredelilis_pobediteli_zonalnogo_pervenstva_kray_98085.html