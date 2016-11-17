В непогоду водителей приютят в пунктах обогрева на Ставрополье

В связи с ухудшением погоды в Главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю начал работу оперативный штаб, осуществляющий мониторинг и контроль состояния безопасности на дорогах, устранения последствий непогоды в городах и районах. В готовности находятся 10 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов.

На аварийно-опасных участках дорог в крае дежурят специалисты экстренных служб. В случае ухудшения погоды, для замерзающих путников подготовлено 14 пунктов обогрева и питания вместимостью 310 человек. Всего же в крае действуют более ста стационарных пунктов обогрева. Они оборудованы на базе придорожных кафе, гостиниц и объектов министерства образования и рассчитаны вместить 3145 человек. А также работают пять мобильных пунктов, где с комфортом поместятся более 30 человек. Здесь согреют и угостят сухим пайком.

Для мониторинга обстановки на дорогах предусмотрено 14 совместных оперативных групп из состава МЧС России и органов местного самоуправления, а при ухудшении обстановки дополнительно 19 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Удаленный мониторинг осуществляется 20 камерами, установленными на автоматических дорожных метеорологических станциях, а также с применением беспилотников.

В целом около четырехсот человек готовы прийти на помощь водителям и пассажирам на опасных участках ставропольских дорог – в их числе, сотрудники МЧС России, ПАСС СК, ГИБДД, медики.

http://www.stapravda.ru/20161117/v_nepogodu_voditeley_priyutyat_v_punktakh_obogreva_na_stavropole_98082.html