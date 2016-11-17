В Грозном за футбольную сборную России болел весь Кавказ

Эксклюзив

Проведение товарищеских игр сборной России по футболу не в Москве, а в регионах стало уже доброй традицией. В пресыщенной зрелищами столице даже официальные матчи национальной команды не вызывают уже какого-то особенного ажиотажа, а вот там, где это в диковинку, сумасшедшая поддержка болельщиков нашей многострадальной команде обеспечена.

В том числе и по этой причине, когда мне предложили в составе группы поддержки Ставропольского регионального отделения Кавказского филиала ПАО «МегаФон» (директор Людмила Высочина) съездить в Грозный в качестве суппортера национальной команды в ее игре с румынской сборной, я ни секунды не раздумывал — конечно, да!

Результат этой встречи, уважаемые читатели «Ставрополки», вы уже, конечно, знаете, все перипетии «товарняка» многократно обсудили с коллегами-болельщиками, и согласились или не согласились со специалистами, анализировавшими матч. Я же хочу внести в дискуссию свои «пять копеек», рассказать о сопутствовавших футболу мелочах, без которых иногда и зрелище не зрелище.

Столица Чеченской Республики город Грозный, а если брать шире, то и вообще весь Северный Кавказ впервые принимал игру такого уровня. Стадион «Ахмат-Арена» является жемчужиной спортивного комплекса имени Ахмат-Хаджи Кадырова и занимает чуть меньше половины его общей площади. (Кстати, на открытии построенной по стандартам УЕФА и ФИФА арены в 2011 году побывал фотокорреспондент «Ставрополки» Эдуард Корниенко, которому посчастливилось заснять самого Диего Марадону!)

Стадион, являющийся символом возрождения спорта в Чечне, вмещает 30 тысяч зрителей и располагает всей необходимой инфраструктурой для проведения матчей самого высокого уровня. Именно на нем проводит календарные игры чемпионата России ярко выступающий в нынешнем сезоне грозненский «Терек» (третье место в премьер-лиге). Стадион «Терека» предполагается использовать в качестве тренировочной площадки для участников домашнего чемпионата мира. Более того, в случае необходимости он готов стать резервным стадионом чемпионата (увеличить количество мест для болельщиков для требуемого ФИФА минимума в 35 тысяч несложно).

Честно скажу, что сама игра мне не понравилась. Две команды лениво выполняли тактико-технические действия, говоря по-простому, катали мячик. Но у россиян оказался припасенный джокер. Магомед Оздоев, уроженец города Грозного, в настоящее время защищающий цвета казанского «Рубина», заменивший после перерыва Юрия Жиркова. В возникшей на последней минуте компенсированного времени панике у ворот гостей он оказался самым расторопным, затолкав мяч в ворота и открыв в десятом матче за сборную счет своим голам в составе главной команды страны. Он сделал счастливыми 30 тысяч человек на стадионе, миллионы по всей стране и персонально главного тренера сборной. Так что перед уходом на новогодние каникулы сборная России попрощалась с болельщиками вымученной победой, скрасив концовку одного из самых неудачных для себя сезонов.

До игры главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов, намекая на предыдущую неудачу, философски отметил, что у каждой сборной есть свой Катар. После долгожданной виктории над румынами тренер, которому доверено вылепить из этой команды конфетку к домашнему чемпионату мира, на послематчевой пресс-конференции заявил, что доволен содержанием игры лишь фрагментарно, но главное, что команда была нацелена на победу и в конце концов сломила сопротивление соперника, назвав это базисом для продвижения вперед. И сделал вывод, что если будет соответствующий настрой, то качество игры непременно повысится.

Творец победы полузащитник Магомед Оздоев поведал, что ему, конечно, приятно, что стал автором победного мяча, но главное, что команда добилась очень важной победы.

Глава Чеченской Республики почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров пообещал нашей дружине горячую поддержку и слово сдержал. Тридцатитысячник, заполненный не только местной публикой, но и болельщиками со всего Северного Кавказа, под призывы «заводившего» трибуны уроженца села Шпаковского Ставропольского края главы парламента Чеченской Республики, Героя России, президента ФК «Терек» Магомеда Даудова неутомимо гнали нашу команду вперед, как выяснилось, к победе.

Когда все не очень хорошо, то нагнетать еще больше не хочется, народ наш привык спасаться юмором. Хотим мы или не хотим этого, каждую даже товарищескую (сейчас принято говорить контрольную) игру мы рассматриваем сквозь призму подготовки к домашнему чемпионату мира. Есть два варианта: испанский и камерунский. Первый нам не подходит. Это сейчас сборная Испании является одной из сильнейших команд мира. А когда в 1982 году чемпионат мира проводился в Испании, командочка у них была слабенькая, домашний чемпионат они провалили. И лишь через 30 лет новое поколение игроков показало всем, чего стоит испанский футбол. Ждать 30 лет нам как бы не с руки. Поэтому второй вариант. Перед чемпионатом мира 1990 года сборная Камеруна под руководством французского специалиста проигрывала все товарищеские игры подряд. А на самом чемпионате под руководством уже нашего Валерия Непомнящего громила всех подряд, дойдя до четвертьфинала. Мы не против, если со сборной России сейчас будет происходить нечто подобное. Лишь бы на чемпионате мира не опозориться. Победы все спишут. Но это уже, как говорится, без гарантии.

http://www.stapravda.ru/20161117/v_groznom_za_futbolnuyu_sbornuyu_rossii_bolel_ves_kavkaz_98068.html