Суд Кисловодска признал право родителей погибшего солдата на социальную поддержку

Из зала суда

На днях кисловодский городской суд удовлетворил иск фонда «Право Матери», поданный от имени родителей погибшего военнослужащего к министерству труда и социальной защиты Ставропольского края, управлению труда и соцзащиты администрации Кисловодска, и обязал выдать удостоверение о праве на меры социальной поддержки.

Дениса Важинского призвали на срочную службу в армию второго июля 2009-го года. А уже 17-го декабря того же года молодой человек умер в результате острой сердечно-легочной недостаточности. Смерть наступила в воинской части 45765, где Денис проходил воинскую службу.

Органы соцзащиты отказали родителям Дениса в выдаче удостоверения, подтверждающего их право на меры социальной поддержки, мотивируя это тем, что их сын умер, а не погиб.

Как сообщила в редакцию «СП» председатель правления фонда «Право Матери» Вероника Марченко, юрист Фонда Надежда Кузина доказала в суде, что для военнослужащего при исполнении им военной службы понятия «умер» и «погиб» – тождественны.

В своем письме Вероника Марченко отметила, что ежегодно в Фонд поступает от пяти до семи тысяч обращений от семей погибших солдат. Более 80 процентов поданных Фондом исков суды удовлетворили. При этом Вероника Марченко особо подчеркнула: «Мы не берем с семьи погибшего солдата ни копейки: ни фиксированной платы, ни процентов от выигрыша дела – ничего».

http://www.stapravda.ru/20161117/sud_kislovodska_priznal_pravo_roditeley_pogibshego_soldata_na_so_98067.html