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17 ноября 2016 г.
Из зала суда

Суд Кисловодска признал право родителей погибшего солдата на социальную поддержку

На днях кисловодский городской суд удовлетворил иск фонда «Право Матери», поданный от имени родителей погибшего военнослужащего к министерству труда и социальной защиты Ставропольского края, управлению труда и соцзащиты администрации Кисловодска, и обязал выдать удостоверение о праве на меры социальной поддержки.

Дениса Важинского призвали на срочную службу в армию второго июля 2009-го года. А уже 17-го декабря того же года молодой человек умер в результате острой сердечно-легочной недостаточности. Смерть наступила в воинской части 45765, где Денис проходил воинскую службу.

Органы соцзащиты отказали родителям Дениса в выдаче удостоверения, подтверждающего их право на меры социальной поддержки, мотивируя это тем, что их сын умер, а не погиб.

Как сообщила в редакцию «СП» председатель правления фонда «Право Матери» Вероника Марченко, юрист Фонда Надежда Кузина доказала в суде, что для военнослужащего при исполнении им военной службы понятия «умер» и «погиб» – тождественны.

В своем письме Вероника Марченко отметила, что ежегодно в Фонд поступает от пяти до семи тысяч обращений от семей погибших солдат. Более 80 процентов поданных Фондом исков суды удовлетворили. При этом Вероника Марченко особо подчеркнула: «Мы не берем с семьи погибшего солдата ни копейки: ни фиксированной платы, ни процентов от выигрыша дела – ничего».

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161117/sud_kislovodska_priznal_pravo_roditeley_pogibshego_soldata_na_so_98067.html
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