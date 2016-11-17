Ставропольские депутаты против электронных сигарет

Распространение среди молодежи и подростков новой привычки – вейпинга (от английского vapor — пар), а проще говоря, курения электронных сигарет, обсудили в Думе Ставропольского края.

Проректор по международной и межрегиональной деятельности СтГМУ, профессор Карэн Амлаев рассказал, что это явление зародилось в Китае в 2003 году, но очень быстро распространяется по всему миру. Наша страна не стала исключением. Причем потребителем нового гаджета, увы, в основном становятся молодые люди, и что особенно опасно – дети. Чтобы завоевать эту аудиторию, охочую до всего нового, производитель особо заботится о привлекательном дизайне.

– При этом у людей нет четкого понимания угрозы этого модного увлечения, бытует даже мнение, распространяемое через Интернет производителями и продавцами электронных сигарет, что вейп представляет собой безопасную альтернативу обычной сигарете и помогает избавиться от никотиновой зависимости, – отметил врач. – Но это маркетинговый ход, ничего больше. На самом деле это не так.

Как прозвучало, кроме никотина, который присутствует-таки в электронной сигарете, не ограничено никакими техусловиями и ГОСТами и содержание опасной доли число канцерогенов и опасных для здоровья ароматизаторов. А доля тяжелых металлов благодаря нагревательным металлическим элементам в четыре раза выше, чем в обычных сигаретах. Более того, молекулы вредных веществ проникают в легкие гораздо глубже, чем «традиционный» табачный дым в ткани легких как самого курильщика, так и окружающих его людей.

Кроме того, как продавец, так и потребитель в электронную сигарету может самостоятельно добавить все что угодно, в том числе и наркотические вещества. Не существует никаких техрегламентов на составы жидкостей для вейпов для производителей, которых сегодня насчитывается более 500, и «химичить» они могут как угодно.

С доводами врача не согласился депутат от «Единой России» Андрей Юндин. Он рассказал, что ему, курильщику с многолетним стажем, вэйп помог отказаться от табака.

– Сплавы в современных вейпах используются безопасные, те же самые, что для изготовления столовой ложки или вилки, и потому тяжелые металлы от нагревания из них выделяться не могут, – высказался депутат. – Или горячий суп тоже представляет опасность попадания тяжелых металлов в организм? Что касается якобы вредных ароматизаторов, в состав электронной сигареты входят те же ароматические вещества, что используются в пищевых производствах.

Однако он оговорился, что при всем при этом электронная сигарета не должна быть доступна для тех, кому еще нет 18 лет.

В довершение своего выступления депутат взялся продемонстрировать коллегам, как работает это устройство, и раскурил электронную сигарету прямо в зале заседания.

– Вызывающе? – поинтересовался он у обескураженных участников круглого стола и сам дал очевидный ответ на свой вопрос: – Да, вызывающе. При этом я не нарушил ни одного закона, так как нет такого закона, который мог бы меня за это наказать.

На «творческий» подход к проблеме, попавший под объективы камер, отреагировал руководитель Ставропольского УФАС России Сергей Никитин:

– Я должен пояснить молодому депутату, что такой «креатив» с демонстрированием предметов, похожих на сигарету, или имитиция процесса курения в средствах массовой информации и сегодня подпадает под закон о рекламе курения.

После инцидента депутаты решили продолжить работу и дать слово студенческим активистам. Те рассказали, что молодежь, а тем более детей привлекает новизна и возможность попасть в центр внимания сверстников. За последние 1,5 – 2 года сложилась даже определенная молодежная субкультура – существуют сообщества и клубы вейперов. В Интернете ежедневно появляются новые ролики, в которых в погоне за «лайками» и признанием сверстников дети выпускают пар электронных сигарет колечками, линеечками, квадратиками, собирают его руками в клубочки и даже дают мастер-классы для подписчиков, как выбрать вейп, как его раскуривать, какие фирмы и ароматы предпочесть.

Причем родители относятся к этой «забаве» не так строго, как если бы это было курение в обычном понимании, не видят реальной опасности. А чаще даже не подозревают о новом увлечении ребенка – характерного запаха табака нет. Различные ароматизаторы с фруктовыми и конфетными вкусами вовлекают в ряды вейперов детей и девушек. И хотя проведенный среди студентов вузов соцопрос показал, что около 80% к курению электронных сигарет относятся отрицательно, 14% указали, что им нравится «парить» и до знакомства с вэйпом они ничего другого не курили. Лишь 2% отметили, что перешли на электронные сигареты с обычных.

Получается, разговоры о том, что вейпинг снижает число курильщиков – миф. А по прогнозам участвовавших в заседании медиков, большинство тех, кто начал знакомство с курением с «пара», обязательно перейдут затем на «дым», так как никотиновая зависимость сродни наркотической.

Замминистра здравоохранения края Наталья Козлова отметила, что после принятия антитабачного закона в 2013 году к 2016-м число курильщиков табака в нашей стране снизилось на 25%. Но новый тренд с электронными сигаретами, не подпадающими под закон, может за такой же короткий срок нивелировать эту положительную динамику.

Один из инициаторов обсуждений председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый проинформировал, что законопроекты о приравнивании курения электронных сигарет к обычному курению появились уже во многих регионах страны, так как проблема общая для всех. В частности, предлагается запретить вейпинг в общественных местах, продажу этих устройств и расходников к ним несовершеннолетним, открытую выкладку в местах торговли, продажу через автоматы.

– Курить или не курить – личное дело взрослого человека, но мы должны защитить молодежь, сохранить здоровье будущих поколений, – отметил депутат. – И потому считаю, что мы должны поддержать законопроект на уровне региона и добиваться через наших представителей в Государственной Думе принятия соответствующего федерального закона.

Депутаты это предложение поддержали.

http://www.stapravda.ru/20161117/stavropolskie_deputaty_protiv_elektronnykh_sigaret_98070.html