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17 ноября 2016 г.

Ставрополье направит заявку в Минсельхоз РФ по участию в программе социального развития села

Сельское хозяйство

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края представило заявку в Федеральное аграрное ведомство на участие в отборе государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий. В следующем году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» министерство сельского хозяйства СК планирует продолжить реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий селян, в том числе молодых семей и молодых специалистов, водо- и газоснабжение сельских населенных пунктов края, завершить строительство школы № 15 в пос. Санамер Предгорного района. Средства, выделенные в нынешнем году на приобретение жилья, освоены регионом в полном объеме, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. Жилищные условия улучшили 125 семей, 87 из которых молодые. Общая площадь приобретенного и построенного жилья — около одиннадцати тысяч квадратных метров. В рамках развития инженерной инфраструктуры на селе, на счета муниципальных образований края перечислены 80 процентов предусмотренных на эти цели средств. Оставшиеся 20 процентов субсидий будут отправлены получателям до 20 ноября. Все аукционные процедуры завершены, ведутся строительно-монтажные работы. В финальной стадии находится процесс газификации пос. Краснокумского и с. Винсады, а жители ст. Георгиевской  и с. Татарки скоро будут обеспечены водой. Как заявили в министерстве сельского хозяйства СК, ведомство приложит все усилия, чтобы войти в максимально возможное количество федеральных программ и проектов в следующем году в сфере отечественного агропрома.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161117/stavropole_napravit_zayavku_v_minselkhoz_rf_po_uchastiyu_v_progr_98066.html
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