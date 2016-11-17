Снегопад на Ставрополье прекратится 18 ноября и сменится сильным ветром

Снег осенью не типичное, но привычное явление для нашего теплого края. Например, в 2014 году обильный снег выпал в конце октября. В среднем же по статистике столько резкое похолодание случается на Ставрополье раз в три – четыре года.

В ночь с 16 на 17 ноября дождь, а затем снегопад, прошел в большинстве районов края. В четверг днем высота снежного покрова составила 3 – 8 сантиметров, и с каждым часом растет, таким образом к пятнице увеличится, как минимум, вдовое. По прогнозам ставропольских синоптиков, 18 ноября осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью опустится до -2… -7 градусов мороза, днем -3…+2 градуса. Подобной температура сохранится неделю. До 28 ноября на территории края существенных осадков не ожидается, но ощутимо усилится холодный восточный ветер. Как рассказала замначальника Ставропольского Гидрометцентра Наталья Клименко, пока о прогнозах на предстоящую зиму говорить рано, но по расчетам Росгидромета декабрь и январь ожидаются прохладнее нормы, февраль – около нормы, с потеплением в концу месяца. Так что пока можно предположить, что зима будет немного прохладнее традиционной.

МЧС края призывает к осторожности на дорогах. Ночью и утром 18 и 19 ноября местами на территории края ожидается туман, гололедно-изморозевые явления. Днем 19 ноября порывы ветра 12-17 м/с, 19 – 22 ноября порывы ветра 15-20 м/с. 17-23 ноября туман, на дорогах гололедица.

http://www.stapravda.ru/20161117/snegopad_na_stavropole_prekratitsya_18_noyabrya_i_smenitsya_siln_98071.html