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17 ноября 2016 г.

Первый молебен отслужили в строящемся храме великомученика Димитрия Солунского в Невинномысске

На территории храма Казанской иконы Божией Матери Невинномысска возводится комплекс помещений, который будет включать в себя крестильный храм, посвящённый святому великомученику Димитрию Солунскому, просветительский центр, трапезную. В строящемся крестильном храме был отслужен первый водосвятный молебен с Акафистом.

Как сообщили в администрации Невинномысска, сегодня в городе действуют пять храмов. В том числе – кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы. Именно на этот большой православный праздник в 1825 году была основана казачья станица Невинномысская.

Еще ряд объектов Русской православной церкви находятся в стадии строительства. В их числе храмы в честь святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского, благоверных Петра и Февронии, Воскресения Христова.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161117/pervyy_moleben_otsluzhili_v_stroyaschemsya_khrame_velikomuchenik_98083.html
Фотография к статье Первый молебен отслужили в строящемся храме великомученика Димитрия Солунского в Невинномысске
Первый молебен отслужили в строящемся храме великомученика Димитрия Солунского в Невинномысске
Первый молебен отслужили в строящемся храме великомученика Димитрия Солунского в Невинномысске
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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Первый молебен отслужили в строящемся храме великомученика Димитрия Солунского в Невинномысске
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