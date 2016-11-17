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17 ноября 2016 г.

Ольга Прудникова о политике, журналистике и имидже Ставрополья

О политике лучше говорить с политиком. К такому выводу наталкивает проект «I-формат: Школа#4власти», который был запущен в стенах Северо-Кавказского федерального университета (о нем «СП» уже писала ранее).

Идея принадлежит преподавателям кафедры журналистики. Если коротко, суть в том, чтобы создать площадку для диалога молодежи с действующими политиками.

Проект может вызвать некую зависть. Ведь, согласитесь, далеко не каждому выпадает шанс поговорить вживую с видными политическими деятелями. А вот у них, будущих журналистов, он появился. Первая встреча в рамках этой площадки прошла с заместителем председателя правительства края, руководителем аппарата ПСК Ольгой Прудниковой. На этом событии мы и остановимся.

Ольга Прудникова, поддавшись интересному формату встречи и в ущерб плотному рабочему графику, с удовольствием согласилась стать первым гостем школы власти. Аудитория была подготовленной, задала множество вопросов: о политической обстановке в регионе, действиях оппозиционных сил, проектах, направленных на вовлечение молодежи в политическую среду. Но в первую очередь Ольга Николаевна рассказала о своей работе, заметив – отдохнуть от нее удается крайне редко.

Диалог получился довольно содержательным. О. Прудникова для всех оказалась своим человеком, ведь долгое время работала журналистом в газетах, на телевидении и сегодня старается не отрываться от профессиональных корней. Она интересуется СМИ и объективно (не как политик и пиарщик) рассуждает о роли четвертой власти в формировании общественного мнения.

– Из журналистики ушла в политику в 90-е годы, – начала она. – Тогда цель была одна — прокормить семью. Потом пиар-технологии захватили, работать приходилось на грани. Хотя, признаться, были попытки уйти из политики в другие сферы, но судьба возвращала обратно.

Главная цель журналиста, по словам О. Прудниковой, — помогать людям. Это одна из основополагающих задач: когда нет финансовых возможностей, на помощь приходит слово. Поэтому очень важно им владеть: говорить грамотно, а еще иметь широкий кругозор, быть любопытным.

– Я позволяю себе помнить, что я журналист. Когда читаю профессиональную прессу, вижу, что часто разгорается дискуссия по поводу того, что журналистика вырождается, что ей на смену приходит пиар. Но считаю, что настоящая журналистика не умрет до тех пор, пока будет помогать, – заметила О. Прудникова.

Конечно, много вопросов касалось и политической сферы. Например, студентов журфака интересовало, есть ли в крае оппозиционные силы, которые доставляют хлопоты действующей власти. Прудникова заметила: протестная активность есть, но она невелика. Например, когда у оппозиционеров появляется возможность высказаться, они ею не пользуются. Да и по-настоящему ценных сигналов от них не поступает

– Активность бывает ситуационная, когда касается конкретно меня – мой дом, мой лес, – констатировала гостья.

Один из вопросов затронул также полезность новой структуры – молодежного правительства. Тут спикер тоже не стала лукавить:

– У меня не много оптимизма. Случаев, когда из молодежного правительства попадают в большое правительство, я не знаю.

Еще одна тема обсуждения – образ Ставропольского края в информационном пространстве России. Ольга Николаевна заметила, что для создания достойного облика региона необходимые серьезные финансовые вложения, а пока глубокое исследование, которое было проведено властью, говорит о том, что у региона репутация не ахти. Это печальный несправедливый факт. В продолжение темы гостья рассказала, что пять отпускных дней, которые ей были предоставлены в этом году, провела в путешествиях по краю и осталась в полном восторге от тех достопримечательностей, которыми богат регион. Причем она говорила не о городах КМВ, где, понятное дело, есть множество красот, а об обычных городах и селах Александровского, Красногвардейского, Ипатовского, Изобильненского, Труновского районов.

Первая встреча проекта «I-формат: Школа#4власти» удалась. Теперь студенты с нетерпением ждут нового гостя — его имя пока не известно.

 

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161117/olga_prudnikova_o_politike_zhurnalistike_i_imidzhe_stavropolya_98041.html
Фотография к статье Ольга Прудникова о политике, журналистике и имидже Ставрополья
Ольга Прудникова, зампред правительства Ставропольского края, руководитель аппарата ПСК
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