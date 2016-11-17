Незаконно построенную АЗС демонтируют в Ессентуках

В Ессентуках демонтируют незаконно построенную заправочную станцию.

Комбинат благоустройства города города-курорта Ессентуки приступил к сносу автозаправочной станции на улице Железнодорожной.

Как пояснил первый заместитель главы администрации города Сергей Хуртаев, ессентукский городской суд вынес решение – снести незаконное строение, расположенное на территории округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности.

Закон однозначно запрещает там хозяйственную деятельность, которая может привести к загрязнению почвы, воды и воздуха. Но собственник был не согласен с таким решением суда и всеми способами оттягивал его исполнение. Администрация не могла допустить дальнейшего существования «проблемного объекта», поэтому поручила муниципальному предприятию демонтировать его. Расходы в судебном порядке взыщут с собственника автозаправочной станции.

В Ессентуках есть и другие объекты, споры по которым решают в суде. Так, благодаря принципиальной позиции администрации города-курорта, удалось предотвратить строительство очередного торгового центра перед частным сектором в переулке Кирова. Сейчас решается судьба огороженной территории на Привокзальной площади.

http://www.stapravda.ru/20161117/nezakonno_postroennuyu_azs_demontiruyut_v_essentukakh_98064.html