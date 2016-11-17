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17 ноября 2016 г.

Население Ставропольского края растет

Новорожденные в роддоме
Фото: из архива газеты «СП»

Ставропольский край растет: с 2012 года число родившихся превышает показатели смертности. По данным на 1 ноября, на свет появилось около 31 тысячи малышей.

Всё чаще родители предпочитают регистрировать рождение детей в торжественной обстановке – в стенах ЗАГСов. Кроме того, ежегодно в рамках краевой акции «ЗАГС идет в роддом» мамы и папы получают свидетельства о рождении в роддомах в праздничной атмосфере.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161117/naselenie_stavropolskogo_kraya_rastet_98065.html
Фотография к статье Население Ставропольского края растет
Фото: из архива газеты «СП»
Новорожденные в роддоме
Новорожденные в роддоме
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