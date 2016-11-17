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На Ставрополье в Лермонтове отремонтируют дворец культуры после пожара

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в город Лермонтов. Здесь он побывал на ряде действующих предприятий, познакомился с производством светопрозрачных конструкций для нужд жилищного и промышленного строительства. Обсуждены проблемы многопрофильного городского Дворца культуры. В здании, введенном в эксплуатацию 60 лет назад, в 2006 году произошел пожар. По словам главы региона, вопрос ремонта возможен на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования, основную финансовую нагрузку край готов взять себя.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161117/na_stavropole_v_lermontove_otremontiruyut_dvorets_kultury_posle__98086.html
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