На Ставрополье изменяется порядкок определения размера арендной платы на землю

В министерстве имущественных отношений Ставропольского края идет работа над подготовкой проекта правового акта об изменении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности региона земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, исходя из наименьшей кадастровой стоимости таких участков. Как пояснили в пресс-службе ведомства, делается это в рамках нового федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Определено, что при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, с 01 января 2017 года следует применять наименьшую кадастровую стоимость. По итогам совещания, состоявшегося в Москве в Минэкономразвитии России по реализации Федерального закона «О государственной кадастровой оценке», Росреестром и Кадастровой палатой для проведения анализа снижения кадастровой стоимости субъекта Российской Федерации выгружен перечень объектов недвижимости с кадастровой стоимостью на 1 января 2014 года или на 1 января того года, в котором впервые начала действовать для целей налогообложения кадастровая стоимость.

http://www.stapravda.ru/20161117/na_stavropole_izmenyaetsya_poryadkok_opredeleniya_razmera_arendn_98077.html