Михайловская электротехническая компания будет расширяться

Михайловская электротехническая компания решила заполнить производственный пробел: в планах у руководства открыть новый цех, где будут изготавливать комплектующие, которые на данный момент закупаются у сторонних производителей. Напомним, предприятие специализируется на выпуске трансформаторных подстанций, распределительных устройств, трансформаторов и другого комплектного электротехнического оборудования, монтаже и сервисном обслуживании.

На днях на предприятии побывал министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко. Он рекомендовал руководителям предприятия обратить внимание на доступные меры государственной поддержки.

– Михайловская электротехническая компания – не крупное, но крепкое предприятие с серьезным потенциалом. Именно такими мы видим получателей мер поддержки, которым помощь государства позволит ускорить процессы развития, – отметил В. Хоценко.

Л. ОГАНЕСОВА , По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161117/mikhaylovskaya_elektrotekhnicheskaya_kompaniya_budet_rasshiryats_98062.html