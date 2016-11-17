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17 ноября 2016 г.

Михайловская электротехническая компания будет расширяться

Михайловская электротехническая компания решила заполнить производственный пробел: в планах у руководства открыть новый цех, где будут изготавливать комплектующие, которые на данный момент закупаются у сторонних производителей. Напомним, предприятие специализируется на выпуске трансформаторных подстанций, распределительных устройств, трансформаторов и другого комплектного электротехнического оборудования, монтаже и сервисном обслуживании.

На днях на предприятии побывал министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко. Он рекомендовал руководителям предприятия обратить внимание на доступные меры государственной поддержки.

– Михайловская электротехническая компания – не крупное, но крепкое предприятие с серьезным потенциалом. Именно такими мы видим получателей мер поддержки, которым помощь государства позволит ускорить процессы развития, – отметил В. Хоценко.

Л. ОГАНЕСОВА , По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161117/mikhaylovskaya_elektrotekhnicheskaya_kompaniya_budet_rasshiryats_98062.html
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Михайловская электротехническая компания будет расширяться
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