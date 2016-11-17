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17 ноября 2016 г.

Губернатор Ставрополья В. Владимиров обсудил вопросы АПК с А. Ткачевым

Губернатор края Владимир Владимиров обсудил ряд серьезных вопросов с Министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым. Их встреча состоялась в Москве. Из деталей разговора известно, что ключевыми темами обсуждения стали:  развитие сельхозпроизводства и переработки в регионе, господдержка отрасли, инвестиционные проекты в сфере АПК. Александр Ткачев положительно отозвался о регионе. В частности, отметил: Ставропольский край демонстрирует хорошую динамику развития растениеводства и животноводства, а по некоторым направлениям – бьет рекорды.

В свою очередь Владимир Владимиров заострил внимание на итогах уборочной кампании. Напомним, в этом году Ставропольский край получил богатый урожай – 10,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. По итогам десяти месяцев нынешнего года объем производства сельхозпродукции в крае увеличился на десять процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В пищевой промышленности – рост составил восемь процентов.

На встрече было отмечено, что приоритетными направлениями для региона является развитие перерабатывающей отрасли, животноводства, а также выращивание высоковостребованных на отечественном и мировом рынке сельхозкультур.

На господдержку отрасли в 2016 году на Ставрополье выделяется более шести миллиардов рублей, из которых примерно 80 процентов – средства, привлеченные из федерального бюджета.

Л. ОГАНЕСОВА , По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161117/gubernator_stavropolya_v_vladimirov_obsudil_voprosy_apk_s_a_tkac_98061.html
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