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17 ноября 2016 г.

День правовой помощи детям пройдет на Ставрополье 18 ноября

18 ноября Ставропольский край присоединится ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. В отделах образования районов и городских округов людей проконсультируют по вопросам, связанным с защитой прав детей, опеки, детско-родительских отношений. Здесь же свою помощь будут оказывать юристы, правоохранители, уполномоченные по правам ребенка.

Кроме того, как сообщили в минобре СК, 18 ноября с 9 до 18 часов будет работать «Горячая линия» – интересующие вопросы можно задать на электронную почту: dppsd2013@yandex.ru. А в министерстве труда и социальной защиты населения СК будет открыта телефонная «Социальная справочная»: (8652) 71-48-41.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161117/den_pravovoy_pomoschi_detyam_proydet_na_stavropole_18_noyabrya_98048.html
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