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17 ноября 2016 г.

Более 700 артистов собрал конкурс национального танца «Танцуй, Ставрополье!»

Более 700 талантливых ставропольчан приняли участие в VI фестивале-конкурсе национального танца «Танцуй, Ставрополье!», учрежденного краевым министерством культуры. А проходил он в станице Ессентукской Предгорного района под девизом  «Единство духа в танце воплотим». 

На сцене концертного зала Центра досуга и творчества «Предгорье» блистали более 40 хореографических коллективов и отдельных исполнителей. Артисты представили разнообразие танцевальных культур: выступили с русскими, украинскими, армянскими, грузинскими, греческими, цыганскими, татарскими, дагестанскими, карачаевскими и даже  китайскими, испанскими и ирландскими танцами.

По итогам Гран-при фестиваля присудили хореографическому коллективу «Дети Кавказа» центра «Предгорье».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161117/bolee_700_artistov_sobral_konkurs_natsionalnogo_tantsa_tantsuy_s_98063.html
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