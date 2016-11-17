Более 700 артистов собрал конкурс национального танца «Танцуй, Ставрополье!»

Более 700 талантливых ставропольчан приняли участие в VI фестивале-конкурсе национального танца «Танцуй, Ставрополье!», учрежденного краевым министерством культуры. А проходил он в станице Ессентукской Предгорного района под девизом «Единство духа в танце воплотим».

На сцене концертного зала Центра досуга и творчества «Предгорье» блистали более 40 хореографических коллективов и отдельных исполнителей. Артисты представили разнообразие танцевальных культур: выступили с русскими, украинскими, армянскими, грузинскими, греческими, цыганскими, татарскими, дагестанскими, карачаевскими и даже китайскими, испанскими и ирландскими танцами.

По итогам Гран-при фестиваля присудили хореографическому коллективу «Дети Кавказа» центра «Предгорье».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161117/bolee_700_artistov_sobral_konkurs_natsionalnogo_tantsa_tantsuy_s_98063.html