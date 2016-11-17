Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
17 ноября 2016 г.

250-летие Карамзина отпразднуют возрождением литературно-музыкальных салонов на Ставрополье

Карамзин Николай Михайлович

Почти месяц проходил в городах и районах края заочный смотр творческих работ, посвященных творчеству Н.М. Карамзина. Лучшие 18 ноября станут участниками литературно-музыкального салона «Всего несноснее жить на свете бесполезно», посвященного 250-летию со дня рождения знаменитого историка и писателя. Произведения Н. Карамзина и в наши дни не утрачивают своей привлекательности, пробуждают патриотические чувства, недаром А. Пушкин называл его «великим писателем во всем смысле этого слова». В итоговом мероприятии смотра на сцене краевого Дома народного творчества выступают коллективы и отдельные исполнители.

Как известно, на протяжении от XVIII до начала XX в. салоны являлись популярными очагами культурной жизни. Посетителей литературно-музыкальных салонов объединяли общность интересов и стремление к просветительско-познавательному началу. Возрождение этих традиций — одна из задач смотра.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161117/250letie_karamzina_otprazdnuyut_vozrozhdeniem_literaturnomuzykal_98078.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Культура
250-летие Карамзина отпразднуют возрождением литературно-музыкальных салонов на Ставрополье
Более 700 артистов собрал конкурс национального танца «Танцуй, Ставрополье!»
Фестиваль жестового пения «Поющая тишина» состоялся в Георгиевске
В Ставрополе состоялся конкурс мастерства преподавателей художественного образования
«Мисс Студенчество России – 2016»: кого признали самыми умными и красивыми
Ставрополь
Ольга Прудникова о политике, журналистике и имидже Ставрополья
«Россия студенческая» и «Студент года» ставят рекорды в Ставрополе
Мошенники под видом сотрудников ПФР обзванивают ставропольских пенсионеров
Анна Давыденко из Ставрополя стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!