250-летие Карамзина отпразднуют возрождением литературно-музыкальных салонов на Ставрополье

Почти месяц проходил в городах и районах края заочный смотр творческих работ, посвященных творчеству Н.М. Карамзина. Лучшие 18 ноября станут участниками литературно-музыкального салона «Всего несноснее жить на свете бесполезно», посвященного 250-летию со дня рождения знаменитого историка и писателя. Произведения Н. Карамзина и в наши дни не утрачивают своей привлекательности, пробуждают патриотические чувства, недаром А. Пушкин называл его «великим писателем во всем смысле этого слова». В итоговом мероприятии смотра на сцене краевого Дома народного творчества выступают коллективы и отдельные исполнители.

Как известно, на протяжении от XVIII до начала XX в. салоны являлись популярными очагами культурной жизни. Посетителей литературно-музыкальных салонов объединяли общность интересов и стремление к просветительско-познавательному началу. Возрождение этих традиций — одна из задач смотра.

http://www.stapravda.ru/20161117/250letie_karamzina_otprazdnuyut_vozrozhdeniem_literaturnomuzykal_98078.html