Жители Ставрополя очистили городские леса и высадили деревья

В минувшую субботу, несмотря на капризы погоды, жители Ставрополя приняли участие в общегородском зеленом субботнике.

Более 2000 человек взяли в руки лопаты. В результате в урочище «Надежда» зеленый фонд Ставрополя пополнился более чем на 2000 саженцев белой акации, дуба, клена, рябины и березы. На территории новой школы № 44 дети трудились вместе с родителями. Работа кипела также на Аллее ветеранов, мемориале «Холодный родник», во многих дворах и скверах. А в центральной части краевой столицы именные березы высадили известные в городе люди, общественники и представители власти. Более 200 стройных саженцев украсили бульвар Генерала Ермолова и сквер Суворова.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161116/zhiteli_stavropolya_ochistili_gorodskie_lesa_i_vysadili_derevya_97982.html