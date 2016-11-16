Верховный суд отменил решение краевого суда об уменьшении кадастровой стоимости муниципальной земли

Верховный суд поддержал муниципалитет / «Ставропольская правда» от 16 ноября 2016 г.

Администрации Ставрополя удалось изменить сложившуюся практику, когда заинтересованные лица через суды добивались снижения кадастровой стоимости земельных участков, чтобы уменьшить арендную плату.

Например, недавно решением краевого суда было удовлетворено заявление одной из фирм, в результате которого стоимость занимаемого ею земельного участка уменьшилась в 11 раз. Администрация города обратилась в Верховный суд РФ, который принял сторону муниципальных властей и после повторной экспертизы установил реальную цену земельного участка. В другом случае по решению суда стоимость участка одного из предпринимателей уменьшилась в шесть раз. После соответствующего обращения администрации города Верховный суд отменил решение краевого суда и направил дело на новое рассмотрение.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161116/verkhovnyy_sud_otmenil_reshenie_kraevogo_suda_ob_umenshenii_kada_98032.html