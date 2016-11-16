В Невинномысске прошел первый турнир по киберфутболу

В Невинномысске впервые прошел турнир по киберфутболу в дисциплине FIFA 17. Организатором соревнований, в которых приняли участие десять человек, выступила городская Федерация киберфутбола. Турнир проходил в два этапа. На первом команды прошли регистрацию, разделились на две группы по пять человек и приступили к борьбе. Каждая команда сыграла по две игры, по результатам которой в финал вышли четыре игрока.

Второй этап прошел в культурно-досуговом центре «Родина», где за призовые места финалисты сражались прямо на сцене, на которой была установлена игровая аппаратура. В итоге победу одержал Егор Гусейнов, второе место у Дмитрия Бондарева, а замкнул тройку лидеров Александр Семкин.

Поддерживали игроков своими выступлениями вокальный ансамбль «Звездный ветер» и танцевальный коллектив «Стиль».

Как рассказали в админстрации Невинномысска, победители и призеры были награждены грамотами Федерации, денежными призами и ценными подарками.

В рамках турнира также были определены победители в трех номинациях. Так, лучшим бомбардиром стал Дмитрий Бондарев, лучший гол получился у Евгения Райна, а в номинации «За самый захватывающий матч» победу одержал Сергей Шатов.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161116/v_nevinnomysske_proshel_pervyy_turnir_po_kiberfutbolu_98059.html