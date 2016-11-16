Тему «1917-2017: итоги века сквозь призму журналистики» обсудили в СКФУ

В преддверии V Ставропольского форума Всемирного Русского народного собора в научной библиотеке СКФУ прошел круглый стол на тему «1917-2017: итоги века сквозь призму журналистики», организованный Ставропольской епархией и кафедрой журналистики вуза.

Как отметила заведующая кафедрой профессор Ольга Лепилкина, тема эта весьма непростая, заслуживающая всестороннего рассмотрения. Секретарь ученого совета Ставропольской духовной семинарии священник Евгений Шишкин рассказал студентам об особенностях антирелигиозной пропаганды в советских СМИ в середине XX века. Редактор сайта Ставропольской митрополии священник Антоний Скрынников проанализировал мифы о христианстве, циркулирующие в современном информационном пространстве. Руководитель информационного отдела епархии иерей Николай Гулейко представил аудитории фрагменты фильма «Ангел Русской церкви против отца всех народов», снятый о временах антирелигиозной пропаганды. Он пожелал будущим журналистам стараться владеть полной картиной событий XX века и уметь адекватно ее оценивать.

http://www.stapravda.ru/20161116/temu_19172017_itogi_veka_skvoz_prizmu_zhurnalistiki_obsudili_v_s_98036.html