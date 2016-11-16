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16 ноября 2016 г.
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Ставропольская первичка Союза журналистов провела собрание

Состоялось собрание Ставропольской городской первичной организации Союза журналистов России. Председатель организации вручил почетную грамоту президиума краевого отделения Союза журналистов России Л. Сыпиной за многолетнюю плодотворную работу с творческим коллективом инвалидов «Надежда». Благодарность президиума краевого отделения СЖ России получила М. Панферова, руководитель литературного объединения «Лабиринт». Вручен членский билет Союза журналистов А. Ашихминой, сотруднице Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161116/stavropolskaya_pervichka_soyuza_zhurnalistov_provela_sobranie_98035.html
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