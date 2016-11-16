Ставрополье принимает участие в международной выставке «Петерфуд-2016»

Предприятия Ставрополья принимают участие в международной выставке «Петерфуд-2016» в Санкт-Петербурге. Организатор поездки — краевой фонд поддержки предпринимательства при содействии министерства экономического развития Ставропольского края. Наш регион представлен на экспозиции коллективным стендом, сообщили в пресс-службе минэкономразвития СК. Среди участников – кондитерская фабрика «Сладевиль», представившая свои фирменные сладости, а компания «Яблоки да ягоды» – десерты: вкусную пастилу. Презентована также минеральная вода, прохладительные напитки и соки «Объединенной водной компании», которая сейчас занимается покорением европейских рынков. Ожидается, что в рамках выставки ставропольские предприятия обсудят перспективы сотрудничества с ведущими торговыми сетями страны, имея все шансы попасть в «шорт-лист» российских поставщиков, которые выразили намерения в обновлении ассортимента товаров своих сетей. Руководители ставропольских компаний проведут также переговоры с представителями международного бизнеса.

http://www.stapravda.ru/20161116/stavropole_prinimaet_uchastie_v_mezhdunarodnoy_vystavke_peterfud_98042.html