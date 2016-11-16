Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
16 ноября 2016 г.
Самые продвинутые живут в Георгиевске / «Ставропольская правда» от 16 ноября 2016 г.

Самые продвинутые пользователи портала «Госуслуги» живут в Георгиевске

Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко провел совещание в формате видео-конференц-связи с главами муниципальных районов и городов края на тему развития и популяризации портала «Госуслуги».

Во многих администрациях организованы центры обслуживания, позволяющие вести регистрацию пользователей на этом портале. Если такой центр не организован, подтвердить свою личность можно в ближайших отделениях Почты России, управлениях ЗАГС, МФЦ и отделах полиции. В настоящее время на «Госуслугах» зарегистрированы 15,5% жителей края.

При этом самыми «продвинутыми» пользователями показали себя жители Георгиевска – 35% горожан старше 14 лет зарегистрированы на портале. Приближаются к этому уровню Лермонтов, Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки и Благодарненский район.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20161116/samye_prodvinutye_polzovateli_portala_gosuslugi_zhivut_v_georgie_98029.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Правительство Ставропольского края (ПСК)
Самые продвинутые пользователи портала «Госуслуги» живут в Георгиевске
Первый зампред правительства Ставрополья Николай Великдань о поддержке агробизнеса
Проект кафедры журналистики «I-формат: Школа#4власти» открыли в СКФУ
Базальтовый завод планируют построить в Минеральных Водах
Лучшие студенты Ставрополья получили именные стипендии из рук губернатора
Ставропольский край
Новую породу овец – российский мясной меринос вывели на Ставрополье
Мировая юстиция Ставропольского края отмечает 15-летие
Как не попасть в беду на улице
О бюджете – публично
Свыше 10 тысяч пьяных водителей выявлены с начала года в Ставропольском крае
Георгиевск
Волейболисты «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска «вкатываются» в сезон
В Георгиевске полицейский подозревается в мошенничестве
Двое знакомых ограбили жителя Георгиевска у него дома
В Георгиевске прошла акция «Свадебный марш безопасности»
Директор электросети Георгиевска получил взятку за незаконное подключение кафе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!