Самые продвинутые пользователи портала «Госуслуги» живут в Георгиевске
Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко провел совещание в формате видео-конференц-связи с главами муниципальных районов и городов края на тему развития и популяризации портала «Госуслуги».
Во многих администрациях организованы центры обслуживания, позволяющие вести регистрацию пользователей на этом портале. Если такой центр не организован, подтвердить свою личность можно в ближайших отделениях Почты России, управлениях ЗАГС, МФЦ и отделах полиции. В настоящее время на «Госуслугах» зарегистрированы 15,5% жителей края.
При этом самыми «продвинутыми» пользователями показали себя жители Георгиевска – 35% горожан старше 14 лет зарегистрированы на портале. Приближаются к этому уровню Лермонтов, Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки и Благодарненский район.