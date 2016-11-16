Самые продвинутые пользователи портала «Госуслуги» живут в Георгиевске

Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко провел совещание в формате видео-конференц-связи с главами муниципальных районов и городов края на тему развития и популяризации портала «Госуслуги».

Во многих администрациях организованы центры обслуживания, позволяющие вести регистрацию пользователей на этом портале. Если такой центр не организован, подтвердить свою личность можно в ближайших отделениях Почты России, управлениях ЗАГС, МФЦ и отделах полиции. В настоящее время на «Госуслугах» зарегистрированы 15,5% жителей края.

При этом самыми «продвинутыми» пользователями показали себя жители Георгиевска – 35% горожан старше 14 лет зарегистрированы на портале. Приближаются к этому уровню Лермонтов, Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки и Благодарненский район.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20161116/samye_prodvinutye_polzovateli_portala_gosuslugi_zhivut_v_georgie_98029.html