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16 ноября 2016 г.

Продовольственная ярмарка ставропольских производителей открылась в Москве

В Москве на Волгоградском проспекте начала свою работу региональная продовольственная ярмарка производителей Ставропольского края. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в ней принимают участие восемнадцать предприятий региона. Они привезли в столицу более 30 тонн продовольствия: колбасы и деликатесы, молочную продукцию и кондитерские изделия, муку, крупы, макароны, рыбу, масло, овощи, мед и другую продукцию.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161116/prodovolstvennaya_yarmarka_stavropolskikh_proizvoditeley_otkryla_98043.html
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