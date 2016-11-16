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16 ноября 2016 г.
О бюджете – публично / «Ставропольская правда» от 16 ноября 2016 г.
Официальная хроника

О бюджете – публично

Дума Ставропольского края провела публичные слушания по проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Участие в мероприятии приняли депутаты краевого парламента во главе с председателем Думы СК Геннадием Ягубовым, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, представители контрольных органов, краевых министерств и федеральных ведомств, муниципальных образований и общественных организаций.

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, Геннадий Ягубов отметил важность события, ведь долгое время слушания по бюджету проходили в заочной форме. Сегодня, по словам спикера, депутатский корпус видит необходимость в таком максимально широком обсуждении главного финансового документа региона. Немаловажно и то, что приоритетом остается социальное ориентирование расходов бюджета.

– На реализацию социальной политики и поддержание отраслей здравоохранения и образования заложено 66 процентов бюджетных средств. Предлагается увеличить по сравнению с первоначальным бюджетом 2016 года и объем дорожного фонда. Это значит, что в будущем году на Ставрополье продолжится строительство и ремонт дорог, – подчеркнул Геннадий Ягубов.

Основные положения проекта бюджетного закона в своем докладе представила заместитель председателя правительства края – министр финансов Лариса Калинченко. Она отметила, что на момент проведения публичных слушаний неизвестны объемы финансовой помощи из федерального бюджета РФ, поэтому в законопроекте пока значатся цифры текущего года. Предварительно главный финансовый документ будущего года выглядит следующим образом: объем доходов – около 79 млрд рублей, расходы – более 82 млрд рублей, дефицит превысит 3 млрд рублей. Однако уже в 2018 и 2019 годах планируется принятие бездефицитного бюджета, что даст возможность существенно сократить госдолг края. Объем дорожного фонда в проекте бюджета предлагается утвердить на 2017 год в сумме 5,2 млрд рублей, что выше показателей текущего года. Также планируется направить существенные бюджетные средства на поддержку местных инициатив, финансирование реализации которых будет осуществляться совместно с поселениями.

В ходе слушаний прозвучали оценки главного финансового документа со стороны представителей министерств и ведомств, муниципальных образований, общественности. Поднимались также вопросы, связанные с поиском дополнительных источников пополнения краевой казны и сокращением неэффективных расходов.

Подводя итоги слушаний, ведущий мероприятия – председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый отметил, что все предложения, прозвучавшие в выступлениях участников, будут обобщены и использованы при принятии бюджета Ставрополья. Теперь главному финансовому документу края предстоит пройти обсуждение в комитетах краевой Думы.

Пресс-служба Думы Ставропольского края
http://www.stapravda.ru/20161116/o_byudzhete__publichno_98022.html
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Дума Ставропольского края провела публичные слушания по проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Дума Ставропольского края провела публичные слушания по проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Фото пресс-службы ДСК
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